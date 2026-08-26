 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Présidentielle : l'expert du climat Jean-Marc Jancovici lance une "assemblée citoyenne"
information fournie par AFP 26/08/2026 à 09:13
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Jean-Marc Jancovici, expert des questions climat/énergie, pose dans les jardins du Palais royal le 20 mars 2007 à Paris ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Jean-Marc Jancovici, expert des questions climat/énergie, pose dans les jardins du Palais royal le 20 mars 2007 à Paris ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Jean-Marc Jancovici, expert engagé dans la transition climatique, a annoncé mercredi la mise en place d'une assemblée de 150 personnes tirées au sort destinée à "donner de la voix aux citoyens" sur le sujet du réchauffement climatique, à l'occasion de la campagne présidentielle.

Baptisée "Un commun accord", cette initiative annoncée dans la presse quotidienne régionale, notamment Ouest-France, et qui se veut "non partisane", est soutenue par une douzaine de personnalités dont l'acteur Thierry Lhermitte, les influenceurs McFly et Carlito, le prix Nobel de physique Alain Aspect ou le général deuxième section de l'armée de l'air Frédéric Chiffot.

"L'objectif est de faire revenir une parole citoyenne, partant de problèmes concrets traités avec réalisme et l'envie de faire les choses ensemble, dans une campagne où un peu trop souvent les choses sont traitées à partir de slogans", a expliqué à l'AFP l'ingénieur fondateur du Shift Project, groupe de réflexion axé sur la décarbonation de l'économie.

"Alors que le pays commence à vivre des heures un peu graves - on voit la claque qu'on a prise cet été en termes de climat, ou celle qu'on a prise au printemps sur le pétrole (...) - on veut faire émerger la voix de citoyens (...) animés d'une volonté de se retrouver autour d'un certain nombre de choses qui nous paraissent importantes".

Le panel, tiré au sort par l'institut Toluna Harris Interactive pour représenter la diversité de la société, se réunira pendant six week-ends, débattant et échangeant avec des experts, dès le 19 septembre au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. Il exposera ses conclusions en février.

En parallèle, une plateforme (uncommunaccord.fr) "permettra à chacun de contribuer au débat".

Pour M. Jancovici, cette "première assemblée citoyenne en période électorale" différera de la Convention citoyenne sur le climat installée à la demande du gouvernement en 2019-20, en exposant les dilemmes propres à toutes les solutions et en discutant de leur faisabilité avant de fixer des priorités.

Elle reposera en partie sur un financement participatif visant surtout un maximum de soutiens individuels pour asseoir "la légitimité de la démarche", explique l'organisation.

Environnement
Presidentielle 2027
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank