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Le Congrès américain veut encadrer les usages des chatbots et de l'IA
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 20:57

Des élus américains, républicains et démocrates, ont présenté plusieurs propositions de loi visant à mieux encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle, en particulier les chatbots. L'objectif est de répondre aux préoccupations croissantes en matière de sécurité, notamment pour les mineurs, tout en préservant la capacité d'innovation du secteur. Parmi les mesures envisagées figure l'obligation pour les entreprises de proposer des comptes familiaux permettant aux parents de surveiller les interactions et de limiter l'usage par les enfants.

Ces initiatives interviennent dans un contexte de contentieux croissants impliquant des acteurs de l'IA, notamment OpenAI, confronté à des poursuites liées à l'impact potentiel de ses outils sur les utilisateurs. Une autre proposition de loi prévoit d'imposer aux entreprises de signaler explicitement lorsqu'un utilisateur est identifié comme mineur. Ces mesures visent à renforcer la transparence et la protection des publics vulnérables face aux technologies émergentes.

En parallèle, un projet plus large porté à la Chambre des représentants entend soutenir la recherche, la formation et l'élaboration de standards dans le domaine de l'IA. Il inclut également des incitations fiscales pour encourager les investissements dans la cybersécurité. Toutefois, certains sujets sensibles, comme l'usage de l'IA dans les décisions liées à l'emploi ou au logement, restent en suspens en raison de divergences persistantes entre les législateurs.

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