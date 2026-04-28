Le Congrès américain veut encadrer les usages des chatbots et de l'IA
information fournie par Zonebourse 28/04/2026 à 20:57
Ces initiatives interviennent dans un contexte de contentieux croissants impliquant des acteurs de l'IA, notamment OpenAI, confronté à des poursuites liées à l'impact potentiel de ses outils sur les utilisateurs. Une autre proposition de loi prévoit d'imposer aux entreprises de signaler explicitement lorsqu'un utilisateur est identifié comme mineur. Ces mesures visent à renforcer la transparence et la protection des publics vulnérables face aux technologies émergentes.
En parallèle, un projet plus large porté à la Chambre des représentants entend soutenir la recherche, la formation et l'élaboration de standards dans le domaine de l'IA. Il inclut également des incitations fiscales pour encourager les investissements dans la cybersécurité. Toutefois, certains sujets sensibles, comme l'usage de l'IA dans les décisions liées à l'emploi ou au logement, restent en suspens en raison de divergences persistantes entre les législateurs.
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