Le conflit iranien perturbe l'approvisionnement en pétrole des pays asiatiques tributaires du Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le conflit iranien augmente les coûts du pétrole et du transport pour l'Asie

* L'interruption du détroit d'Ormuz affecte l'approvisionnement mondial en pétrole et en GNL

* L'Inde pourrait envisager d'acheter du pétrole russe dans un contexte de difficultés de transport, selon certaines sources

(Mise à jour avec les commentaires du ministère indien du pétrole au paragraphe 17) par Katya Golubkova, Yuka Obayashi et Nidhi Verma

L'aggravation du conflit iranien perturbe les flux de pétrole vers plusieurs pays asiatiques, car les navires sont bloqués dans le Golfe du Moyen-Orient et les coûts du brut et du transport augmentent, ont déclaré lundi des sources industrielles et des analystes.

Ces perturbations mettent en évidence les risques que font peser sur l'Asie, la plus grande région consommatrice de pétrole au monde, qui s'approvisionne à 60 % auprès des producteurs du Moyen-Orient, les combats entre les États-Unis et Israël d'une part, et l'Iran d'autre part.

Le président américain Donald Trump a signalé que l'assaut militaire américano-israélien pourrait se poursuivre pendant des semaines, ce qui pourrait signifier une perturbation prolongée du trafic dans le détroit d'Ormuz , un point névralgique par lequel environ 20 % de la production mondiale de pétrole et une part similaire de gaz naturel liquéfié transitent par des navires en provenance des producteurs du Moyen-Orient.

Les attaques de dimanche ont endommagé trois pétroliers et tué un marin, tandis que les attaques initiales ont poussé quelque 200 navires à jeter l'ancre près du détroit pour éviter tout risque. Lundi, les assureurs de navires ont annulé la couverture du risque de guerre , tandis que des sources industrielles s'attendent à ce que les taux de fret des pétroliers augmentent à mesure que les expéditeurs éloignent leurs navires.

"L'Iran n'a pas officiellement fermé le détroit d'Ormuz, mais l'aversion au risque des chargeurs est un phénomène réel. Les volumes de transit ont déjà diminué, les navires se garant à l'extérieur du détroit", ont déclaré les analystes de Citi dans une note.

Les prix mondiaux du pétrole sont en hausse d'environ 9 % lundi, après avoir connu une hausse de 13 %. O/R

"Certains pétroliers à destination du Japon en provenance du Moyen-Orient attendent dans le golfe Persique, évitant ainsi le passage par le détroit d'Ormuz", a déclaré Minoru Kihara, secrétaire général du cabinet japonais, lors d'une réunion d'information. La maison de commerce japonaise Itochu 8001.T subit "un certain impact" sur les expéditions de brut et de produits pétroliers en provenance du Golfe et s'approvisionnera en dehors du Moyen-Orient, a-t-elle déclaré dans un communiqué envoyé par courriel.

Eneos 5020.T , le plus grand raffineur du Japon, a déclaré qu'il évaluerait l'impact sur les futurs achats de brut tout en surveillant la situation.

Une perturbation prolongée du détroit ferait grimper les prix du pétrole et pourrait entraîner des pénuries d'approvisionnement en Chine et en Inde, les deux plus grands et troisième importateurs de pétrole au monde, ce qui obligerait les pays à puiser dans leurs stocks et à réduire les opérations de raffinage.

L'Agence internationale de l'énergie, composée principalement d'économies développées, exige de ses membres qu'ils détiennent des stocks de pétrole équivalents à au moins 90 jours d'importations nettes de pétrole.

M. Kihara, du Japon, a déclaré que son pays n'avait pas l'intention, dans l'immédiat, de libérer ses réserves stratégiques, l'une des plus importantes au monde.

L'entreprise publique indonésienne d'énergie Pertamina a préparé des mesures d'atténuation des risques et optimise les opérations de ses raffineries afin de garantir l'approvisionnement en carburant et en gaz de pétrole liquéfié, a-t-elle déclaré dans un communiqué. Le pays est le plus grand importateur d'essence d'Asie du Sud-Est.

L'INDE POURRAIT PUISER DANS LE PÉTROLE RUSSE SI LA CRISE PERSISTE

Certains raffineurs indiens ont déjà fait savoir aux fournisseurs du Moyen-Orient qu'ils n'étaient pas en mesure d'obtenir des navires pour charger du brut, selon des sources de deux entreprises.

Le ministère indien du pétrole et les raffineurs se sont rencontrés au cours du week-end afin d'examiner les possibilités d'atténuer l'impact de la crise sur la sécurité énergétique du pays, ont indiqué les sources.

Les raffineurs envisageront toutes les options, y compris le pétrole russe si New Delhi donne son accord, si la crise se prolonge au-delà de 10 à 15 jours, ont indiqué les sources.

"Les routes alternatives pour obtenir du pétrole du Moyen-Orient sont coûteuses et il n'y a pas de disponibilité car les navires ne veulent pas emprunter cette route", a déclaré l'une des sources.

L'Inde prendra les mesures nécessaires pour garantir la disponibilité nationale de carburants raffinés à des prix abordables, a déclaré lundi le ministère fédéral du pétrole après avoir rencontré des responsables de l'entreprise.

LA PÉNURIE DE GAZ NATUREL LIQUÉFIÉ (GNL)

La perte de l'approvisionnement en GNL du Qatar, d'Oman et des Émirats arabes unis toucherait plus durement les acheteurs asiatiques, en particulier le Pakistan, l'Inde et le Bangladesh, selon les analystes.

"Ces pays doivent choisir entre attirer des cargaisons de GNL d'autres producteurs et réduire la demande de gaz, soit en changeant de combustible, soit en réduisant carrément la demande", ont déclaré les analystes de Rystad Energy dans une note.

La Chine et le Japon sont les deux plus grands importateurs de GNL au monde. Toutefois, le Japon s'approvisionne principalement en Australie. Les compagnies d'électricité du pays disposent de stocks de GNL représentant environ trois semaines de consommation intérieure, a indiqué M. Kihara.