Un auditeur sud-coréen constate des réductions de coûts et des irrégularités dans les procédures d'approbation sur le site de l'accident de Jeju Air
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 04:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère sud-coréen des transports a réduit les coûts de construction et approuvé des structures de sécurité aéroportuaire inappropriées pendant plus de vingt ans, a déclaré l'auditeur de l'État dans un rapport sur la gestion de la sécurité aérienne, après l'accident de Jeju Air qui a tué 179 personnes.

Le crash de décembre 2024 impliquait un Boeing 737-800 qui a été frappé par des oiseaux, a atterri sur le ventre et est sorti de la piste de l'aéroport international de Muan, tuant presque toutes les personnes à bord après avoir heurté un support en béton pour une antenne de localisateur. Les seuls survivants sont deux hôtesses de l'air qui se trouvaient à l'arrière de l'avion.

Le conseil d'audit et d'inspection a déclaré dans un rapport publié mardi que le ministère avait construit un remblai en béton de 2,4 mètres (7,9 ft) de haut sur lequel il avait placé le localisateur - un système de guidage à l'atterrissage - à l'aéroport de Muan afin de réduire les coûts de terrassement, sans avoir examiné de manière adéquate les règles en vigueur.

Selon les normes internationales, les structures des localisateurs doivent être conçues de manière à se désagréger facilement en cas d'impact avec un avion.

Le ministère est responsable de la construction des aéroports. Il confie l'exploitation à la Korea Airports Corp (KAC) ICNP.UL mais reste responsable de la certification de la sécurité.

L'auditeur a déclaré que le ministère avait approuvé à tort 14 installations de localisateurs non conformes dans huit aéroports, dont Muan, Gimhae et Jeju. Il a également indiqué que, pendant jusqu'à 22 ans, le ministère a certifié des permis d'exploitation et approuvé des inspections régulières qui ont conclu à tort que les normes de frangibilité avaient été respectées.

Il a identifié des lacunes plus importantes dans la prévention des collisions avec les oiseaux et dans d'autres aspects de la gestion de la sécurité aérienne, et a notifié au ministère 30 cas d'actes répréhensibles ou de manquements aux procédures.

Le ministère de l'aménagement du territoire, des infrastructures et des transports a déclaré qu'il "acceptait humblement" les conclusions de l'enquête et qu'il prendrait des mesures de suivi strictes, notamment l'amélioration des localisateurs et le renforcement de la prévention des collisions avec les oiseaux.

Les porte-parole de KAC et de Jeju Air 089590.KS n'ont pas pu être joints pour un commentaire.

Un rapport distinct commandé par le gouvernement a révélé que l'accident n'aurait peut-être pas été mortel s'il n'y avait pas eu de talus en béton à l'extrémité de la piste, a déclaré un législateur de l'opposition en janvier, citant une simulation contenue dans le rapport.

Un rapport d'enquête complet est en attente de divulgation publique. Il n'a pas respecté le délai d'un an prévu pour la publication d'un rapport d'avancement.

L'aéroport de Muan est fermé depuis l'accident. On ne sait pas quand il rouvrira.

