 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le conflit iranien perturbe certaines évaluations du pétrole et des carburants au Moyen-Orient, selon l'agence d'information Platts
information fournie par Reuters 02/03/2026 à 06:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige l'orthographe de "assessments" dans le titre)

L'agence d'information sur les prix du pétrole S&P Global Platts suspend les offres d'achat et de vente destinées aux évaluations des prix des produits raffinés du Moyen-Orient qui transitent par le détroit d'Ormuz en raison des perturbations du transport maritime dues au conflit entre les États-Unis et l'Iran , a indiqué la société dans une note aux abonnés envoyée lundi et consultée par Reuters.

S&P Global Platts, l'un des plus grands fournisseurs d'informations sur les prix et les transactions sur les marchés du pétrole et des carburants pour l'industrie, est également en train de revoir son mécanisme de fixation des prix du brut au Moyen-Orient, a déclaré la société.

À partir du 2 mars et jusqu'à nouvel ordre, Platts a suspendu la publication des offres d'achat et de vente dans le cadre du processus d'évaluation "Market on Close" des produits raffinés du Moyen-Orient, lorsqu'elles reflètent le chargement dans les ports du golfe Persique qui nécessitent un transit par le détroit d'Ormuz, a indiqué la société dans sa note aux abonnés.

Platts a refusé de commenter la suspension des offres d'achat et de vente pour certaines de ses évaluations de produits pétroliers du Moyen-Orient.

Le détroit d'Ormuz est une voie navigable étroite entre l'Iran et Oman qui relie le Golfe à la mer d'Arabie. Au cours d'une journée normale, des navires transportant du pétrole représentant environ un cinquième de la demande mondiale en provenance d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, d'Irak, d'Iran et du Koweït empruntent cette voie navigable, de même que des pétroliers transportant du diesel, du carburéacteur, de l'essence et d'autres produits provenant de leurs raffineries.

Platts a également indiqué dans une note envoyée à ses abonnés qu'elle réexaminait la capacité de livraison du brut du Moyen-Orient à partir des ports du Golfeet qu'elle annoncerait sa décision à 14 heures (0600 GMT).

"Ce réexamen a été initié parce que les acteurs du marché ont informé Platts que les principales compagnies maritimes ont interrompu le transit par le détroit d'Ormuz en raison de préoccupations accrues en matière de sécurité après qu'Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes sur l'Iran", a déclaré Platts.

L'évaluation quotidienne du prix du pétrole brut de Dubaï par Platts est une référence physique utilisée par les négociants et les compagnies pétrolières pour fixer les prix de millions de barils de transactions de pétrole brut du Moyen-Orient et de leurs dérivés.

Guerre en Iran
Pétrole et parapétrolier

Valeurs associées

Gaz naturel
2,86 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
78,75 USD Ice Europ +8,59%
Pétrole WTI
72,18 USD Ice Europ +7,36%
S&P GLOBAL
441,720 USD NYSE +0,96%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe vue dans le rouge avec le conflit en Iran
    information fournie par Reuters 02.03.2026 07:53 

    par Mara Vilcu Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge lundi à l'ouverture, alors que ‌les frappes militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ne semblent pas connaître de répit. D'après les premières indications disponibles, le ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
    information fournie par Reuters 02.03.2026 07:44 

    (Actualisé avec SES, Exosens) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre lundi à la Bourse de ... Lire la suite

  • EUTELSAT : Les signaux haussiers sont intacts
    EUTELSAT : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 02.03.2026 07:44 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • CLARIANE : L'indécision domine
    CLARIANE : L'indécision domine
    information fournie par TEC 02.03.2026 07:43 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank