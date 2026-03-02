IA dans les télécoms et souveraineté au menu du Salon du mobile de Barcelone

Le chinois Honor présente son tout premier téléphone-robot boosté à l'intelligence artificielle, le 1er mars 2026 à Barcelone ( AFP / Lluis GENE )

Le Salon international du mobile (MWC) ouvre ses portes lundi à Barcelone pour une nouvelle édition qui verra l'intelligence artificielle (IA) dans les télécoms et les questions de souveraineté figurer en tête des discussions.

L'événement, haut lieu de rendez-vous des professionnels du secteur des télécoms et des services connectés, célèbre ses 20 ans dans la métropole catalane et accueille comme à son habitude les principaux opérateurs de télécommunications mondiaux et de nombreux fabricants.

Au total, 109.000 professionnels et visiteurs sont attendus.

La journée de lundi, traditionnellement celle des temps forts, débute avec une table ronde à laquelle doivent participer des dirigeants de plusieurs groupes télécoms mondiaux, notamment le groupe français Orange , le groupe indien Bharti, et l'américain AT&T.

Autre présence attendue, la numéro deux de SpaceX, Gwynne Shotwell, devrait prendre la parole sur la scène principale, alors que des rumeurs d'une entrée en bourse imminente du groupe ont été évoquées par la presse.

Cette année encore, les opérateurs de satellites de communication et les progrès techniques du secteur seront très observés, et figureront parmi "les thèmes majeurs du MWC", d'après le cabinet CCS.

"Le +direct-to-device+ est actuellement le sujet le plus en vue, non seulement dans l'industrie satellitaire, mais aussi au sein de la communauté des opérateurs mobiles", indique aussi CCS. Cette technologie, qui permet de proposer des services de télécommunications satellitaires sans antenne au sol, fait naître de nombreux partenariats entre satellites et opérateurs.

Après une année fructueuse, qui a vu les ventes de smartphones augmenter de 1,9% pour atteindre 1,26 milliard d'appareils vendus, selon le cabinet spécialisé IDC, les télécoms doivent néanmoins se préparer à plusieurs évolutions majeures.

- Pénurie de mémoire -

Le géant sud-coréen Samsung, qui tiendra un large stand au MWC, a présenté sa dernière gamme, mais la sortie des trois nouveaux modèles de la marque a aussi révélé une augmentation de prix ( AFP / Jung Yeon-je )

"La souveraineté de l'IA (appliquée au secteur) sera un sujet de discussion majeur", tout comme "la révolution" complète des télécoms à l'heure de "l'IA professionnelle", pronostiquent les analystes de GSMA, l'association mondiale des télécoms.

"L'industrie du mobile fait face à quelques-uns des défis les plus inédits de son histoire", a aussi averti dans une note Francisco Jéronimo, analyste chez IDC.

En amont de la préparation de l'arrivée de la 6G, et alors que l'intelligence artificielle intégrée dans les téléphones ne cesse de progresser, les constructeurs doivent composer avec une hausse du prix des puces de mémoire vive (RAM).

Le géant sud-coréen Samsung, qui tiendra un large stand au MWC, a présenté mercredi sa dernière gamme. Mais la sortie des trois nouveaux modèles de la marque a aussi révélé une augmentation de prix, en lien avec la pénurie de ces composants, elle-même engendrée par la demande croissante en IA.

A court terme, ces tensions devraient déclencher une "contraction du marché" en 2026, prévient IDC.

La crise n'empêchera toutefois pas les fabricants de promouvoir leurs derniers smartphones.

Le chinois Honor présente son tout premier téléphone-robot boosté à l'intelligence artificielle, le 1er mars 2026 à Barcelone ( AFP / Lluis GENE )

Parmi les nouveautés du salon déjà annoncées, le chinois Honor exposera son tout premier téléphone-robot boosté à l'intelligence artificielle.

Présenté dimanche, ce "compagnon" numérique "multimodal" peut notamment hocher et bouger la tête en fonction des questions posées par son propriétaire, a détaillé Honor, qui prévoit une commercialisation à partir du second semestre de cette année.

Xiaomi et Huawei, en tête des ventes dans le segment des objets connectés, ont quant à eux annoncé dans le weekend des nouvelles gammes de montres, d'écouteurs, ou de tablettes. Le tout sera exposé dans les allées du salon, qui fermera ses portes jeudi.