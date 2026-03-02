Photonis Defense (Exosens) signe un contrat avec l'amée US pour jusqu'à $353 mlns

Un agent de la patrouille frontalière utilise des lunettes de vision nocturne pour rechercher les immigrants qui ont franchi illégalement la frontière entre le Mexique et les États-Unis, près de McAllen

‌Exosens a annoncé lundi ​que sa filiale américaine Photonis Defense s’est vu ​attribuer par l'armée américaine un ​contrat d'une ⁠valeur maximale de 352,6 ‌millions de dollars (300,09 millions d'euros) portant sur ​les ‌dispositifs de vision ⁠nocturne binoculaires.

Dans un communiqué, le fabricant français d'instruments ⁠d'optique ‌précise qu'il s'agit d'un ⁠contrat à ‌prix ferme de ⁠type IDIQ (Indefinite Delivery/Indefinite Quantity) ⁠attribué par ‌l’U.S. Army Contracting Command.

Ce ​contrat ‌couvre le développement, la production et les ​essais de dispositifs de vision ⁠nocturne binoculaires BiNOD de l’armée américaine jusqu’au 27 février 2033.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par ​Augustin Turpin)