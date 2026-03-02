SES: Ebitda 2025 au-dessus des attentes, vise la stabilité en 2026

Illustration du logo SES et du modèle de satellite

SES ‌a fait état lundi ​d'un Ebitda ajusté au-dessus des attentes en 2025, au terme ​d'une année qualifiée de "charnière" par ​le groupe, qui ⁠déclare viser une stabilité pour ‌2026.

Pour 2026, à taux de change constants et ​sur ‌une base comparable, autrement ⁠dit comme si Intelsat était consolidé depuis le 1er ⁠janvier 2024, ‌l'opérateur de satellites vise ⁠une stabilité du chiffre ‌d'affaires et de ⁠l'Ebitda ajusté par rapport à ⁠l'année précédente.

Avec ‌la consolidation d'Intelsat, dont l'acquisition ​a ‌été finalisée en juillet, SES a enregistré 1,196 ​milliard d'euros d'Ebitda en 2025, tandis ⁠que les attentes tablaient sur 1,186 milliard d'euros selon un consensus fourni par l'entreprise.

(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par ​Augustin Turpin)