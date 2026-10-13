Le chiffre d'affaires de BetMGM progresse au troisième trimestre ; les prévisions annuelles sont maintenues

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L'opérateur américain de jeux d'argent en ligne BetMGM a annoncé mardi une hausse de 7 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, portée par une forte activité de paris pendant la Coupe du monde et par la refonte de son offre de paris sportifs en vue de la saison de la NFL.

* L'action d'Entain ENT.L , propriétaire de Ladbrokes, a progressé de 4 % après l'annonce de BetMGM, une coentreprise entre Entain et la société américaine MGM Resorts MGM.N

* BetMGM a réitéré ses prévisions pour 2026, tablant sur un chiffre d’affaires net se situant dans la partie basse de sa fourchette comprise entre 2,9 et 3,1 milliards de dollars, et sur un Ebitda ajusté se situant dans la partie basse de sa fourchette comprise entre 300 et 350 millions de dollars

* La société a déclaré un chiffre d’affaires net de 710 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, contre 667 millions de dollars un an plus tôt.

* BetMGM s’est dit confiant quant à sa capacité à atteindre un Ebitda ajusté de 500 millions de dollars dans les années à venir

* Les opérateurs de paris sportifs agréés aux États-Unis subissent une pression croissante de la part des plateformes de marchés de prédiction telles que Kalshi, et les concurrents de BetMGM , FanDuel, DraftKings et Fanatics, ont lancé des produits similaires sur les marchés de prédiction