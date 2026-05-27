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Le Canada va acquérir des avions de détection précoce suédois plutôt qu'américains
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 15:51

Le Canada, qui affirme vouloir réduire sa dépendance aux entreprises de défense américaines, a annoncé mercredi son intention d'acquérir une flotte d'avions de détection précoce auprès du constructeur suédois Saab SAABb.ST , plutôt que d'opter pour une solution proposée par Boeing BA.N .

Le Premier ministre Mark Carney a déclaré aux journalistes que le Canada opterait pour le GlobalEye de Saab, basé sur l'avion Global 6500 de Bombardier BBDb.TO .

L'E-7 Wedgetail du géant américain Boeing, qui a été confronté à des retards et à des dépassements de coûts, figurait également parmi les options étudiées.

"(Cette décision) renforce l'autonomie stratégique du Canada, crée des emplois au Canada et consolide la position du pays en tant que leader mondial. Il s'agit d'un produit choisi par de nombreux partenaires du Canada, dont la France, la Suède et les Émirats arabes unis", a déclaré Mark Carney.

Saab est également en lice pour vendre au Canada des avions de combat Gripen.

Le Canada a conclu un contrat pour l'achat de 88 avions F-35 auprès de Lockheed-Martin LMT.N , mais l'an dernier, après l'imposition de droits de douane américains sur certaines importations canadiennes, Mark Carney a demandé à l'armée d'examiner la possibilité de réduire cette commande et de se tourner partiellement vers un autre fournisseur.

Le gouvernement n'a pas encore annoncé sa décision en la matière.

(Reportage David Ljunggren, version française Elena Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)

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