Le C919 chinois s'envole pour Dubaï afin de séduire les acheteurs du Golfe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'avion de ligne de COMAC en démonstration au salon aéronautique de Dubaï

L'entreprise ambitionne de se mesurer à Boeing et Airbus

Ses deux avions ne sont pas certifiés par les autorités de réglementation occidentales

(Remaniement avec citation d'un responsable d'Airbus, contexte) par Ahmed Elimam, Federico Maccioni et Tim Hepher

La Chine a renforcé sa présence dans l'aérospatiale mondiale avec une démonstration en vol de son avion de ligne C919 à Dubaï lundi, alors que le constructeur chinois COMAC cherche à se faire une place sur un marché confronté aux retards de livraison de Boeing et d'Airbus.

Le premier avion de ligne domestique à part entière de la Chine, dans une livrée blanche avec des détails bleus et verts, a présenté son logo C919 peint sur le ventre aux dignitaires du salon aéronautique de Dubaï, dans une démonstration brève mais symbolique de l'un des principaux projets stratégiques de Pékin.

Les responsables chinois ont refusé de répondre aux questions sur les efforts déployés pour trouver leur premier acheteur en dehors de l'Asie de l'Est, mais leur marketing a comparé l'ambitieux projet à la propre transformation de Dubaï.

"Là où un miracle en rencontre un autre", pouvait-on lire sur une affiche nichée entre les fabricants mondiaux d'avions et d'armes lors du plus grand événement aérospatial du Moyen-Orient, qui se tient du 17 au 21 novembre.

Dix-sept ans après la présentation du C919, le constructeur chinois COMAC ambitionne de s'attaquer à Airbus AIR.PA et Boeing BA.N ou à son petit rival brésilien Embraer EMBJ3.SA .

Bien que l'avion ait été présenté pour la première fois au salon aéronautique de Singapour l'année dernière, ses deux modèles existants - le C909 et le C919 - n'ont pas reçu les certifications essentielles des organismes de réglementation occidentaux et COMAC cherche d'autres marchés pour améliorer son profil.

LA RÉPONSE CHINOISE À L'AIRBUS A321NEO ET AU BOEING MAX 10

Des dizaines de personnes ont fait la queue pour voir le C919 à Dubaï lundi, tandis qu'un pilote parlait de son expérience.

Dans les halls où se déroulent les affaires, la COMAC a présenté les projets d'une famille d'avions destinée à concurrencer les écuries des différents modèles d'Airbus et de Boeing.

Il s'agit notamment d'une version plus longue du C919, baptisée "Stretched Variant", qui, selon la COMAC, pourrait accueillir 210 passagers et desservir la région Asie-Pacifique.

Cette version plus longue vise l'Airbus A321neo et le futur 737 MAX 10 de Boeing - le haut de gamme du marché des monocouloirs où Airbus et Boeing se disputent les commandes les plus importantes.

COMAC a également présenté son avion régional C909, le premier avion chinois à moteur à réaction à atteindre la production commerciale, qui est en service depuis 2016.

Le mois dernier, le Brunei est devenu le dernier pays à autoriser ses compagnies aériennes à exploiter des avions de fabrication chinoise et sa startup GallopAir a commandé 15 C909 et 15 C919 en 2023.

Cependant, aucun des deux modèles n'a gagné un client mondial majeur.

Stephanie Pope, directrice générale de Boeing Commercial Airplanes, s'est félicitée de l'arrivée de COMAC, mais s'est engagée à maintenir son avance en continuant à innover.

"La concurrence est excellente pour l'industrie. Elle est excellente pour Boeing. Elle nous rend tous meilleurs", a-t-elle déclaré à Reuters.

Christian Scherer, directeur général d'Airbus Commercial, a déclaré à Reuters: "Ce n'est pas une menace, c'est un concurrent, c'est une réalité."

Les analystes ne s'attendent pas à ce que la Chine prenne de sitôt une part significative du marché mondial des avions à réaction au-delà des accords avec les pays qui la soutiennent, mais ils estiment que sa présence est un signal clair de son ambition de pénétrer l'un des derniers bastions de l'industrie manufacturière occidentale.

Alors que les documents publicitaires de la COMAC soulignent que la propriété intellectuelle est détenue en Chine, une brochure sur le C919 énumère 18 fournisseurs occidentaux pour des systèmes allant des moteurs aux trains d'atterrissage.

Sa dépendance à l'égard des pièces occidentales a été mise en évidence lors des tensions commerciales entre Pékin et Washington au début de l'année, lorsque les États-Unis ont suspendu les licences d'exportation pour les moteurs.

La COMAC a déclaré dans un communiqué qu'elle "reste attachée à une coopération ouverte et se réjouit de construire des relations plus étroites, plus solides et plus profondes avec des clients et des partenaires internationaux".

Les pays du Golfe entretiennent des liens étroits avec la Chine, premier partenaire commercial de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis, qui ont accueilli favorablement la coopération avec les entreprises chinoises ces dernières années.

Cette année, COMAC a pris du retard par rapport aux objectifs de livraison précédemment annoncés pour son avion à fuselage étroit C919, selon les déclarations réglementaires des trois compagnies aériennes qui l'utilisent.

La société a également présenté des documents décrivant son projet de gros-porteur C929 - développé à l'origine en collaboration avec la Russie et désormais piloté uniquement par COMAC - mais avec peu de détails techniques