Technip Energies finalise l'acquisition de l'activité AM&C d'Ecovyst
Elle s'inscrit dans la stratégie de croissance disciplinée de son segment Technologie, Produits et Services (TPS), en augmentant les revenus récurrents sur les marchés établis tout en accélérant le développement sur des secteurs clés de la transition énergétique.
Forte de 330 collaborateurs, l'activité AM&C continuera d'opérer sous la direction de son équipe dirigeante actuelle, avec le soutien d'équipes dédiées en R&D, production et fonctions commerciales, réparties sur ses trois sites aux Etats-Unis et en Europe.
Le portefeuille comprend Advanced Silicas (matériaux et catalyseurs à base de silice), ainsi que Zeolyst International, coentreprise avec Shell (matériaux et catalyseurs à base de zéolites pour l'hydrocraquage, les carburants durables et le recyclage avancé).
"L'activité AM&C devrait contribuer immédiatement aux résultats et au flux de trésorerie de Technip Energies, renforçant ainsi le profil financier du groupe et ouvrant de nouvelles perspectives de création de valeur", affirme le groupe d'ingénierie.
Valeurs associées
|32,5400 EUR
|Euronext Paris
|+0,18%
