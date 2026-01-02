Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RENAULT RENA.PA , STELLANTIS STLAM.MI - Les immatriculations de voitures neuves en France ont décliné en décembre de 5,84% en rythme annuel, selon les données communiquées jeudi par la Plateforme automobile (PFA). Sur l'ensemble de l'année écoulée, le marché a enregistré une baisse de 5,02% sur un an, avec 1.632.154 immatriculations.

* ORSTED ORSTED.CO a annoncé vendredi qu'il allait contester en justice la décision du gouvernement américain de suspendre les baux de cinq grands projets éoliens offshore en construction au large de la côte est des États-Unis. L'annonce faite lundi, justifiée par des raisons de sécurité nationale, a fait chuter le cours d'Orsted de 13%.

(Rédigé par Claude Chendjou et Blandine Hénault)