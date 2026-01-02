 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 02/01/2026 à 08:08

(Actualisé avec Orsted)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre vendredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* RENAULT RENA.PA , STELLANTIS STLAM.MI - Les immatriculations de voitures neuves en France ont décliné en décembre de 5,84% en rythme annuel, selon les données communiquées jeudi par la Plateforme automobile (PFA). Sur l'ensemble de l'année écoulée, le marché a enregistré une baisse de 5,02% sur un an, avec 1.632.154 immatriculations.

* ORSTED ORSTED.CO a annoncé vendredi qu'il allait contester en justice la décision du gouvernement américain de suspendre les baux de cinq grands projets éoliens offshore en construction au large de la côte est des États-Unis. L'annonce faite lundi, justifiée par des raisons de sécurité nationale, a fait chuter le cours d'Orsted de 13%.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3XW04Q

(Rédigé par Claude Chendjou et Blandine Hénault)

Valeurs associées

ORSTED
17,200 EUR Tradegate +6,24%
ORSTED
125,225 DKK LSE Intl +2,96%
ORSTED
19,6450 USD OTCBB +1,79%
RENAULT
35,5900 EUR Euronext Paris +0,48%
STELLANTIS
9,557 EUR MIL +1,01%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank