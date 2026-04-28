Le bénéfice trimestriel de Visa progresse grâce à la forte croissance des dépenses par carte

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Visa V.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, le plus grand opérateur de paiement au monde ayant bénéficié d'une augmentation régulière des volumes de paiement malgré les incertitudes macroéconomiques persistantes.

Le bénéfice net ajusté de la société s'est établi à 6,3 milliards de dollars, soit 3,31 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 5,44 milliards de dollars, soit 2,76 dollars par action, un an plus tôt.