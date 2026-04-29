Le bénéfice trimestriel de FICO bénéficie d'un coup de pouce du segment des scores

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fair Isaac Corp FICO.N a annoncé mardi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, grâce notamment à la bonne santé de son segment dédié aux scores de crédit.

La société est surtout connue pour le score FICO, la mesure standard du risque de crédit des consommateurs utilisée par les banques, les émetteurs de cartes de crédit, les prêteurs hypothécaires et les prêteurs automobiles.

L'action de la société a progressé de 10% après la clôture. Elle a perdu plus de 40% cette année.

Voici les détails du rapport sur les résultats:

* La société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfice pour l'exercice 2026

* Le chiffre d'affaires du segment des scores, qui comprend ses solutions de notation B2B et B2C, a atteint 475 millions de dollars au deuxième trimestre, contre 297 millions de dollars à la même période l'année dernière.

* Le chiffre d'affaires total a bondi d'environ 39% pour atteindre 692 millions de dollars.

* Le bénéfice ajusté de FICO s'est établi à 296,8 millions de dollars, soit 12,50 dollars par action, pour le trimestre clos le 31 mars, contre 192,7 millions de dollars, soit 7,81 dollars par action, un an plus tôt.