Le bénéfice de BP dépasse les prévisions à 3,2 milliards de dollars, grâce à l'essor des activités commerciales au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions et des informations contextuelles issues du paragraphe 2) par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

BP BP.L a annoncé mardi un bénéfice sous-jacent au coût de remplacement pour le premier trimestre, qui correspond à sa version du résultat net, de 3,2 milliards de dollars, contre des prévisions de 2,67 milliards de dollars selon un sondage d'analystes réalisé par la société et 1,38 milliard de dollars il y a un an. L'activité clients et produits de BP, y compris son bureau de négoce pétrolier dont BP avait déjà signalé un trimestre exceptionnellement solide, a dépassé les attentes avec un bénéfice avant intérêts et impôts de 3,2 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,5 milliards de dollars. La flambée des prix du pétrole déclenchée par la guerre américano-israélienne contre l'Iran a permis aux grands groupes européens de tirer des milliards de dollars de la crise de l'approvisionnement énergétique.

Les résultats des divisions de BP chargées du gaz, des activités à faible émission de carbone, ainsi que de la production et de l'exploitation pétrolières se sont révélés légèrement inférieurs aux attentes.

BP a déclaré que les marges sur les carburants devraient « rester sensibles » au coût de l'approvisionnement et à la situation au Moyen-Orient, tout en s'attendant à ce que la production en amont déclarée pour 2026 soit inférieure en raison des effets du conflit.

La dette nette est passée à 25,3 milliards de dollars, contre un peu plus de 22 milliards au trimestre précédent, poussée à la hausse par un flux de trésorerie d'exploitation en baisse, qui s'est établi à 2,9 milliards de dollars. “Nous sommes sur la bonne voie, nous renforçons notre bilan et continuons d'accélérer la mise en œuvre de nos objectifs”, a déclaré Meg O'Neill, pour qui les résultats publiés mardi constituent ses premiers résultats en tant que directrice générale de BP depuis qu'elle a pris ses fonctions en avril et est devenue la cinquième directrice générale de l'entreprise depuis 2020.