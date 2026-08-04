Le bénéfice de BP au deuxième trimestre a plus que doublé pour dépasser les 5 milliards de dollars grâce à la flambée des cours du pétrole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* BP augmente son dividende du deuxième trimestre de 4 %, à 8,66 centimes par action ordinaire

* Le bénéfice sous-jacent au coût de remplacement dépasse les 5,11 milliards de dollars estimés par les analystes dans un sondage réalisé par BP

* La directrice générale O'Neill présente les cinq priorités de BP

* BP prévoit des dépenses d'investissement comprises entre 13,5 et 14 milliards de dollars pour 2026

(Mise à jour avec des détails, ajout d'une citation de la directrice générale de BP et d'un graphique) par Stephanie Kelly et Shadia Nasralla

Le bénéfice de BP BP.L au deuxième trimestre a plus que doublé pour atteindre 5,73 milliards de dollars, grâce à la hausse des prix du pétrole et du gaz et à de solides marges de raffinage, a annoncé mardi la société, tandis que la directrice générale Meg O'Neill présentait les priorités du groupe énergétique.

Les grands groupes pétroliers ont profité cette année de la volatilité des marchés provoquée par le conflit entre les États-Unis et l’Iran, qui a perturbé les flux énergétiques et resserré l’offre mondiale.

Le bénéfice sous-jacent de BP au deuxième trimestre, calculé au coût de remplacement (sa version du résultat net), a dépassé les prévisions de 5,11 milliards de dollars issues d’un sondage d’analystes réalisé par l’entreprise, s'établissant à 5,73 milliards de dollars, en hausse par rapport aux 2,35 milliards de dollars un an plus tôt. Le groupe a annoncé qu’il augmenterait son dividende de 4 % pour le porter à 8,66 centimes par action ordinaire au deuxième trimestre.

Le groupe a également indiqué avoir lancé les démarches en vue de céder Archaea, son activité américaine de biogaz, alors qu’il poursuit la réduction de ses investissements dans les énergies renouvelables pour se concentrer sur le pétrole et le gaz.

Il avait racheté Archaea en 2022 pour 4,1 milliards de dollars dans le cadre d’une expansion ambitieuse dans les énergies renouvelables — une stratégie qu’il a abandonnée en 2025. Ces derniers mois, il a procédé à des dépréciations de plusieurs milliards sur ses activités à faible émission de carbone.

Ces dernières semaines, BP a également finalisé la vente de sa raffinerie de Gelsenkirchen , conclu un accord pour la cession de ses activités de vente au détail en Autriche et annoncé son intention de céder ses activités en mer du Nord britannique .

O'Neill, qui a pris ses fonctions de directrice générale en avril, a présenté mardi cinq priorités pour BP: renforcer davantage le bilan, simplifier le portefeuille, renforcer la discipline d'investissement, améliorer les performances opérationnelles et créer des structures permettant une prise de décision plus rapide et une plus grande responsabilisation.

« Nous n’exploitons pas pleinement notre potentiel », a déclaré O’Neill. « Nos performances au cours des dernières années n’ont pas répondu à nos propres attentes, et encore moins à celles de nos actionnaires. Nous n’avons pas été performants de manière constante; nous avons déprécié trop de valeur; et nos coûts et nos passifs ne sont pas suffisamment résilients dans un contexte de faibles prix. »

BP prévoit que ses dépenses d’investissement en 2026 se situeront entre 13,5 et 14 milliards de dollars, ce qui reflète la décision de retarder les cessions d’actifs et de générer une meilleure valeur. Les prévisions précédentes s’élevaient à 13 à 13,5 milliards de dollars.

Au deuxième trimestre, le bénéfice net a atteint son plus haut niveau trimestriel depuis le troisième trimestre 2022 et les résultats de l’ensemble des activités de BP ont dépassé les attentes. Le bénéfice avant impôts de sa division « Clients et produits », qui comprend l’importante table de négoce pétrolier de BP, s’est élevé à 4,95 milliards de dollars, dépassant l’estimation moyenne issue d’un sondage d’analystes fourni par BP (4,46 milliards de dollars) et les 1,53 milliard de dollars enregistrés il y a un an.