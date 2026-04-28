Le bénéfice d'Arch Capital au premier trimestre progresse grâce à de solides revenus de souscription

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le bénéfice d'Arch Capital Group ACGL.O au premier trimestre a augmenté mardi, l'assureur ayant bénéficié d'une solide performance en matière de souscription.

La demande d'assurance est restée soutenue, les ménages et les entreprises continuant à rechercher une protection contre les pertes importantes et imprévisibles.

Voici quelques détails:

* Le résultat technique d'Arch Capital a bondi de 74,6 % par rapport à l'année précédente, pour atteindre 728 millions de dollars au cours du trimestre.

* L'assureur a déclaré des pertes catastrophiques avant impôts, nettes de réassurance et de primes de réintégration, s'élevant à 174 millions de dollars.

* Le revenu net des placements de l'assureur basé aux Bermudes a bondi à 408 millions de dollars au cours du trimestre, contre 378 millions de dollars un an plus tôt.

* Le résultat net attribuable aux actionnaires ordinaires d'Arch s'est élevé à 1 milliard de dollars, soit 2,88 dollars par action, au premier trimestre, contre 564 millions de dollars, soit 1,48 dollar par action, un an plus tôt.

* Arch a annoncé un ratio combiné de 81,7 %, contre 90,1 % un an plus tôt. Un ratio inférieur à 100 % indique que l'assureur a perçu plus de primes qu'il n'a versé en indemnités.

* Les primes brutes souscrites ont reculé de 0,6 % pour s'établir à 6,43 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 mars.

* La société a déclaré des sinistres et des frais de règlement de 2,09 milliards de dollars, contre 2,59 milliards de dollars un an plus tôt.