Le bénéfice annuel de Qantas recule de 14 % en raison des coûts du carburant ; la compagnie prévoit de retirer ses A380 de sa flotte à partir de 2028

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La compagnie aérienne australienne Qantas Airways QAN.AX a annoncé jeudi une baisse de 13,8 % de son bénéfice sous-jacent avant impôts sur l'ensemble de l'exercice, pénalisée par la flambée des prix du kérosène due au conflit au Moyen-Orient, et a déclaré qu'elle prévoyait de commencer à retirer les superjumbos A380 de sa flotte en 2028.

La compagnie nationale a également indiqué qu’elle était en pourparlers avec les principaux constructeurs aéronautiques, Airbus AIR.PA et Boeing BA.N , en vue de convertir 20 options en commandes fermes à partir de 2030.

Compte tenu du projet Sunrise et des livraisons supplémentaires de 787-9 confirmées à partir de l’année civile 2027, le retrait de la flotte d’A380 interviendra à partir de l’année civile 2028 afin d’optimiser l’efficacité du capital tout en préservant la couverture du réseau grâce à la nouvelle flotte d’appareils à fuselage large, a déclaré Qantas.

La compagnie aérienne a annoncé un bénéfice sous-jacent avant impôts de 2,06 milliards de dollars australiens (1,48 milliard de dollars) pour l’exercice clos le 30 juin, contre 2,39 milliards de dollars australiens déclarés il y a un an , soit un résultat légèrement supérieur à l’estimation consensuelle de Visible Alpha, qui s’élevait à 2,00 milliards de dollars australiens.

Les prix du kérosène ont plus que doublé et sont restés très volatils au second semestre en raison du conflit au Moyen-Orient. Bien que Qantas ait couvert près de 90 % de son expositionau pétrole brut pour le second semestre, la compagnie est restée vulnérable aux fluctuations des marges de raffinage du kérosène.

La hausse des tarifs, la réduction des capacités sur les liaisons intérieures et le redéploiement des appareils vers des liaisons internationales plus performantes n’ont que partiellement compensé les effets négatifs de la hausse des coûts du carburant.

La compagnie aérienne a déclaré un dividende final de 19,8 cents australiens par action, supérieur aux 16,5 cents australiens par action déclarés l'année dernière. Elle a également décidé d'abandonner son programme de rachat d'actions de 150 millions de dollars australiens annoncé en février, qui n'avait jamais été mis en œuvre après le déclenchement de la guerre en Iran.

(1 dollar US = 1,3935 dollar australien)