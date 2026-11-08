Le bâtiment de Saudi Aramco à Riyad n'a subi que des dégâts mineurs, selon le ministère

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Un responsable du ministère saoudien de l'Énergie a déclaré dimanche qu'un bâtiment administratif appartenant au géant pétrolier d'État Saudi Aramco

2223.SE à Riyad, avait été la cible d'une tentative d'attaque. La chute de débris a causé des dégâts limités au bâtiment, sans faire ni blessés ni morts.