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Le bâtiment de Saudi Aramco à Riyad n'a subi que des dégâts mineurs, selon le ministère
information fournie par Reuters 08/11/2026 à 09:52

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Un responsable du ministère saoudien de l'Énergie a déclaré dimanche qu'un bâtiment administratif appartenant au géant pétrolier d'État Saudi Aramco

2223.SE à Riyad, avait été la cible d'une tentative d'attaque. La chute de débris a causé des dégâts limités au bâtiment, sans faire ni blessés ni morts.

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