Des policiers patrouillent sur la principale place historique de Cracovie, au lendemain d'une fusillade où six personnes ont trouvé la mort et au moins quinze autres ont été blessées dans la deuxième plus grande ville de Pologne. L'assaillant a fait irruption à bord d'une voiture aux abords de la place du marché de la vieille ville de Cracovie prisée des visiteurs étrangers et a fait feu au hasard sur des passants. IMAGES
Pologne: la police patrouille au lendemain de la fusillade à Cracovie
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