Le pape Léon XIV salue les habitants de Casavalle, un quartier défavorisé de Montevideo en proie à une consommation de drogue endémique et à de violents affrontements entre gangs rivaux de trafiquants. Le pape arpente les rues et s'entretient avec des familles et des jeunes. Sa visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée de 12 jours en Amérique du Sud qui le mènera également en Argentine et au Pérou. IMAGES
Le pape Léon XIV rencontre les habitants de Casavalle, un quartier défavorisé de Montevideo
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