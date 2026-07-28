Lagardère garde le cap malgré les turbulences

Le groupe fait part de résultats semestriels marqués par une croissance de l'activité et une amélioration de la rentabilité, malgré un environnement géopolitique et macroéconomique toujours incertain.

Lagardère a enregistré un chiffre d'affaires de 4,44 milliards d'euros au premier semestre, en hausse de 2% en données publiées et de 2,7% à données comparables, une croissance alimentée par l'ensemble de ses métiers.

Le résultat net, part du groupe, ressort à 31 millions d'euros, contre 24 millions un an plus tôt.

Le résultat opérationnel courant (Résop) progresse de 3,6%, tandis que la bonne génération de trésorerie a permis au groupe de poursuivre son désendettement.

Lagardère Publishing a enregistré une croissance organique de 1,3% de son chiffre d'affaires et dégage un résultat opérationnel courant de 107 millions d'euros, illustrant la résilience de ses activités d'édition.

Lagardère Travel Retail confirme son statut de principal moteur du groupe. Malgré un contexte économique et géopolitique difficile, la division a vu son chiffre d'affaires progresser de 3,3% à données comparables et affiche un résultat opérationnel courant record de 121 millions d'euros, en hausse de 2,5%.

De son côté, Lagardère Live poursuit son redressement. Le chiffre d'affaires progresse de 3,2% à données comparables et la branche renoue avec un résultat opérationnel courant positif, grâce notamment aux économies engagées.

Fort de ces performances, le groupe confirme sa stratégie d'allocation du capital. Lagardère entend poursuivre une politique de création de valeur conciliant une rémunération régulière des actionnaires, des investissements ciblés et une discipline financière stricte, tout en s'appuyant sur la complémentarité de ses différentes activités.

Le groupe publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre le 15 octobre prochain.