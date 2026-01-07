La valeur du jour en Europe GSK recule, pénalisé par Barclays

(AOF) - GSK (-0,82%, à 1884 pence) recule à Londres, après avoir dévoilé des nouvelles positives sur plusieurs traitements. Le titre est surtout victime d’une note de Barclays. La banque britannique est désormais à Sous-pondérer sur l’action GSK, mais a toutefois revu son objectif de cours à la hausse de 1450 à 1780 pence. De son côté, Berenberg a confirmé son avis à Conserver sur le titre, et a gardé sa cible inchangée à 1660 pence.
Le laboratoire britannique a également annoncé l'approbation par la Commission européenne de Shingrix sous forme de seringue pré-remplie. Il s'agit d'un vaccin contre le zona qui va bénéficier d'une amélioration de son processus d'administration. Actuellement, le vaccin se compose de deux flacons : l'un contenant l'antigène sous forme lyophilisée et l'autre contenant l'adjuvant liquide. Pour l'injection, il est nécessaire de procéder d'abord à un mélange. La nouvelle seringue pré-remplie permet de supprimer cette étape et simplifie le processus d'administration pour les professionnels de santé.
En outre, la société a dévoilé des résultats positifs issus de ses deux essais pivots de phase III. Ces études évaluaient le Bepirovirsen dans le traitement de l'hépatite B chronique.
Ces essais ont atteint leur critère d'évaluation principal en démontrant un taux de guérison fonctionnelle (on parle de guérison fonctionnelle de l'hépatite B chronique lorsque le virus n'est plus détectable dans le sang) statistiquement significatif et cliniquement probant. Cette maladie touche plus de 250 millions de personnes dans le monde et constitue la principale cause de cancer du foie.
