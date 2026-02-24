Zurich Insurance: accord pour acquérir l'australien ClearView

information fournie par Boursorama avec AFP • 24/02/2026 à 11:25

( AFP / FABRICE COFFRINI )

La branche australienne de l'assureur suisse Zurich Insurance a annoncé mardi un accord pour acquérir le groupe australien ClearView Wealth Limited qui doit lui permettre de se renforcer dans l'assurance vie.

Zurich Australia a soumis une proposition qui valorise ClearView, entreprise spécialisée dans l'assurance vie, à "approximativement 415 millions de dollars australiens" (249 millions d'euros), précise la branche dans un communiqué.

"Si la transaction est mise en oeuvre", les actionnaires recevront 0,65 dollar en numéraire, précise Zurich Australia. Cette proposition a obtenu "la recommandation unanime des membres du conseil d'administration de ClearView".

Cette offre représente une prime de 21,5% par rapport au cours de clôture la veille, le 23 février, souligne ClearView, cotée à la Bourse australienne, dans un communiqué séparé.

La transaction est sujette à approbation règlementaire et devrait être mise en oeuvre aux alentours du troisième trimestre, selon Zurich Australia.

Cette offre intervient au moment où le groupe suisse cherche aussi à s'emparer de l'assureur britannique Beazley pour créer un leader mondial des assurances dites de spécialités. Beazley est notamment actif dans la couverture des risques liés à la cyber-sécurité.

Mi-janvier, Zurich Insurance avait révélé avoir déjà approché cet assureur avec une proposition début janvier qui avait été rejetée.

Début février, Zurich Insurance et Beazley sont finalement parvenus à un accord de principe autour d'une proposition relevée à 13,35 livres par action, ce qui fait ressortir une valorisation d'environ huit milliards de livres pour Beazley.

Zurich Insurance a jusqu'au 4 mars pour annoncer s'il compte ou non soumettre une offre ferme.