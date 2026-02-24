Forvia s'enfonce dans le rouge en 2025 et va vendre à perte son pôle "Intérieurs"

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

L'équipementier automobile Forvia s'est enfoncé dans le rouge en 2025 avec une perte nette de 2,1 milliards d'euros, après une perte de 185 millions en 2024, alors que ses ventes ont baissé de 3% à 26,2 milliards d'euros, a-t-il annoncé mardi.

La perte de 2025 est due à la fois à son activité courante et à une dépréciation exceptionnelle de 1,8 milliard d'euros, liée notamment à la vente prévue de son pôle d'aménagements intérieurs (18% du chiffre d'affaires), avec une moins-value de près de 600 millions, déjà inscrite dans les comptes 2025, a précisé Forvia.

Le groupe (ex-Faurecia) était déjà en perte en 2020, 2021 et 2022. Il n'a enregistré depuis six ans qu'une seule année avec un résultat positif, en 2023.

Sa marge opérationnelle a progressé en 2025, à 5,6% contre 5,2%, mais Forvia reste plombé par une dette de six milliards d'euros fin 2025.

Sans donner de date, l'équipementier a précisé être en "négociations avancées avec plusieurs parties" pour céder son pôle d'aménagements intérieurs, qui représente un chiffre d'affaires de 4,8 milliards d'euros, 60 sites et 31.000 salariés. "Nous sommes dans la phase finale des négociations", a précisé la direction.

"La transaction permettrait de réduire la dette nette d’au moins 1 milliard d’euros", a précisé Forvia. Le groupe a inscrit parmi ses charges en 2025 une moins-value de 578 millions d’euros en prévision de cette vente.

Sur les 10.000 suppressions d'emplois d'ici 2028, annoncées en 2024, Forvia en a déjà réalisé 6.400, d'où des coûts de restructuration de 410 millions d'euros en 2025. Les comptes 2025 comprennent aussi 209 millions d’euros de dépréciation de sa participation dans Symbio (détenue conjointement par Michelin, Stellantis et Forvia), reflétant l'impact de la décision de Stellantis de mettre fin à ses activités dans l'hydrogène.

Enfin ont été inscrites 920 millions d'euro de dépréciations portant sur les activités éclairage, pour cause de "prévisions de ventes à court terme revues à la baisse" et de "difficultés opérationnelles" et sur la division électronique, là encore en raison de "la rationalisation en cours du portefeuille d'activités et de perspectives de croissance plus modestes".

Pour 2026, Forvia prévoit "une amélioration de la rentabilité" et une poursuite de son désendettement, "dans un contexte de ventes plus faibles".

Une fois le pôle Intérieurs vendu, la dette devrait être ramenée à 4,5 milliards d'euros fin 2026, selon la direction.

Confrontée au ralentissement du marché automobile européen et à une concurrence féroce de la Chine et des pays à bas coûts, les équipementiers européens ne cessent d'alerter sur les menaces qui pèsent sur leur avenir et de réclamer à l'UE d'accorder une préférence communautaire pour les voitures contenant 70% à 80% de contenu fabriqué en Europe.

Bruxelles a encore repoussé sa décision sur ce sujet jusqu'à début mars, en raison notamment des dissensions entre Français et Allemands.