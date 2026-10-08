La tempête tropicale Isaias devrait toucher la côte américaine du golfe du Mexique sous forme d'ouragan tôt samedi matin

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* Selon le NHC, Isaias devrait atteindre la côte américaine du golfe du Mexique tôt samedi matin

* La tempête pourrait perturber la production pétrolière offshore et le raffinage

* Isaias pourrait déverser 10 pouces de pluie le long de la côte du golfe du Mexique, selon le NHC

(Ajout des propos du directeur du NHC, paragraphes de contexte 3 et 4; risque de tornade, état d'urgence en Floride, paragraphes 9, 13 et 14)

par Brad Brooks et Nathan Crooks

La tempête tropicale Isaias s’est formée mercredi dans le golfe du Mexique et devrait se transformer en ouragan avant de s’abattre sur la côte sud des États-Unis tôt samedi matin, apportant de fortes pluies, des ondes de tempête et éventuellement des tornades dans plusieurs États, a indiqué le Centre national des ouragans (NHC).

La tempête devrait traverser des zones abritant d’importantes installations de production pétrolière et gazière offshore , ainsi que des raffineries à terre, ce qui pourrait exercer une pression sur les stocks et les prix déjà élevés à la pompe.

Michael Brennan, directeur du NHC, a déclaré mercredi lors d’un point presse vidéo qu’Isaias pourrait être un ouragan « majeur » — de catégorie 3 ou plus — lorsqu’il touchera terre et qu’il pourrait avoir « de multiples conséquences potentiellement mortelles, telles que des ondes de tempête, des inondations dues à de fortes pluies et des vents de force ouragan ».

Selon le NHC, Isaias serait le premier ouragan de la saison dans l’Atlantique et pourrait égaler le record du premier ouragan atlantique le plus tardif, établi par celui qui avait frappé le 8 octobre 1905. Le puissant phénomène climatique El Niño observé cette année a freiné le développement des ouragans dans l’Atlantique en augmentant le cisaillement vertical du vent, ce qui perturbe la formation et le renforcement des tempêtes tropicales.

Environ 11,2 millions de barils de production pétrolière pourraient être perdus dans le golfe du Mexique pendant toute la durée de la tempête, ce qui représente une augmentation marquée par rapport aux 7,1 millions de barils affectés par la tempête tropicale Bertha en juillet, selon une prévision modélisée du cabinet de conseil Earth Science Associates.

DÉVELOPPEMENT RAPIDE, TORNADES

Le NHC prévoit qu’Isaias se transformera en ouragan d’ici jeudi, alors qu’il gagnera rapidement en puissance au-dessus des eaux chaudes du golfe avant de toucher terre tôt samedi matin, très probablement quelque part le long des côtes du Mississippi, de l’Alabama ou de la péninsule de Floride. Tôt mercredi matin, la tempête se trouvait à environ 500 miles (805 km) au sud de la côte de la Louisiane.

Isaias pourrait entraîner des précipitations isolées atteignant 10 pouces (25,4 cm) sur certaines parties de la côte du golfe du Mexique, s'étendant de la Louisiane à la péninsule de Floride, a indiqué le NHC dans son dernier bulletin.

Des tornades sont possibles dans les bandes pluvieuses d’Isaias sur la péninsule de Floride et en Alabama entre vendredi soir et samedi, et d’autres tornades sont attendues plus à l’intérieur des terres à mesure que la tempête se déplace vers le nord.

La tempête pourrait également apporter 3 pouces de pluie ou plus plus à l’intérieur des terres, le NHC avertissant que « des crues soudaines et des inondations urbaines, ainsi que des crues fluviales isolées, seront possibles » dans tout le sud-est.

Isaias devrait rencontrer de forts vents en altitude, appelés « cisaillement vertical du vent », au cours des 24 dernières heures avant d’atteindre la côte nord du golfe du Mexique, ce qui pourrait affaiblir la tempête.

Le NHC estime toutefois qu’« il semble de plus en plus probable qu’Isaias soit un ouragan important lorsqu’il atteindra la côte ».

Mardi, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, avait déjà déclaré l’état d’urgence dans certaines parties de l’État. Certains responsables de la région ont exhorté les habitants à évacuer de leur plein gré.

Le sénateur américain de Floride, Rick Scott, a écrit sur les réseaux sociaux qu’il s’était entretenu avec le président Donald Trump au sujet de la tempête, et que « le gouvernement fédéral va venir en aide à la Floride et veiller à ce que nous disposions de tout le nécessaire pour nous préparer, réagir et nous relever ».

CONSÉQUENCES SUR LE SECTEUR DU PÉTROLE ET DU GAZ

L’Administration des minéraux marins, qui supervise les opérateurs pétroliers et gaziers offshore dans le golfe du Mexique, a déclaré mercredi que le personnel avait été évacué de huit plateformes de production et de deux plateformes sans positionnement dynamique avant l’arrivée de la tempête.

Environ 25 % de la production actuelle de pétrole dans le golfe, soit 511 619 barils par jour, a été interrompue, a précisé l’agence, citant les rapports des opérateurs. Un peu plus de 350 millions de pieds cubes par jour de production de gaz naturel ont également été interrompus, soit environ 16,4 % de la production totale de la région.

Parmi les entreprises les plus exposées à la tempête figurent BP BP.L , Chevron CVX.N , ENI ENI.MI , Murphy Oil

MUR.N et Shell SHEL.L