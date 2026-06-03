La tempête Jangmi perturbe transports et industries au Japon

Accompagnée de vents violents et de pluies torrentielle, la tempête tropicale Jangmi a balayé le Japon mercredi, perturbant transports et activité économique tout en privant d'électricité des dizaines de milliers de foyers.

En milieu de journée, le centre du système tropical se situait à environ 150 kilomètres au sud de Tokyo, progressant vers le nord-est avec des vents soutenus atteignant 25 mètres par seconde, selon l'Agence météorologique japonaise, qui a prévenu que la tempête frôlerait la façade pacifique de l'est du pays et appelé à une vigilance accrue.

Au moins 15 personnes ont été légèrement blessées, d'après un bilan dressé par les autorités.

La tempête a provoqué des coupures de courant chez près de 60.000 foyers, tandis que les autorités ont reçu des signalements d'inondations, d'arbres et de débris tombés, ainsi que de glissements de terrain sur une large zone du pays, a déclaré le porte-parole du gouvernement Minoru Kihara lors d'un point presse.

Des ordres d'évacuation ont été lancés pour des centaines de milliers d'habitants dans huit préfectures du sud-ouest, du centre et de l'est du Japon.

Des publications sur les réseaux sociaux montrent des routes et des stations de métro inondées, des mots clés liés à la tempête tels que "ordre d'évacuation" et "trempé" figurant parmi les plus partagés sur X.

Les compagnies aériennes, dont Japan Airlines 9201.T et All Nippon Airways 9202.T , ont annulé près de 900 vols internationaux et domestiques mercredi, affectant près de 90.000 passagers.

Certaines liaisons de trains à grande vitesse dans l'île de Kyushu, au sud-ouest, ainsi que dans des zones de l'ouest du pays, ont accusé d'importants retards, tandis qu'East Japan Railway 9020.T a fait savoir que certains de ses services dans la région de Tokyo étaient suspendus et que d'autres pourraient être perturbés au fil de la journée.

Toyota Motor 7203.T a interrompu la production dans 13 usines nationales mercredi matin avant d'annoncer une reprise à partir de la soirée. Suzuki Motor 7269.T prévoit également de redémarrer ses activités plus tard dans la journée après avoir stoppé le travail dans ses cinq sites de la préfecture de Shizuoka, à l'ouest de Tokyo, dans la matinée.

(Mariko Katsumura; version française Nicolas Delame; édité par Benoit Van Overstraeten)