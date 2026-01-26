La Tanzanie devrait signer un mégaprojet de GNL d'une valeur de 42 milliards de dollars avant le mois de juin, selon le ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Tanzanie devrait signer avant le mois de juin un accord pour son projet de construction d'une usine de gaz naturel liquéfié (GNL) d'une valeur de 42 milliards de dollars, a déclaré lundi un ministre de haut rang du gouvernement, la production devant commencer dans huit ans.

Equinor EQNR.OL et Shell SHEL.L sont les opérateurs conjoints du mégaprojet gazier, qui débloquerait 47,13 trillions de pieds cubes de gisements de gaz naturel, tandis qu'Exxon Mobil XOM.N , Pavilion Energy, Medco Energi MEDC.JK et la compagnie pétrolière nationale tanzanienne TPDC en sont les partenaires.

Le développement a été bloqué par les changements proposés par le gouvernement à l'accord financier conclu en 2023.

Avec celui du Mozambique voisin, le projet tanzanien pourrait contribuer à faire de la région de l'Afrique de l'Est une nouvelle plate-forme d'exportation de GNL vers l'Asie.

"Nous avons essentiellement conclu les discussions commerciales. Nous ne discutons plus que du cadre juridique de cet accord", a déclaré Kitila Mkumbo, ministre d'État tanzanien chargé de la planification et de l'investissement au sein du cabinet du président, lors d'une réunion d'information à Londres.

Un cadre juridique spécifique était nécessaire, a déclaré M. Mkumbo, étant donné qu'avec 42 milliards de dollars, il s'agit du plus grand projet d'investissement jamais réalisé par le pays.

"L'accord est conclu et nous nous attendons à ce qu'il soit signé avant le mois de juin", a-t-il déclaré, ajoutant que le projet devrait créer plus de 100 000 emplois.

Mkumbo a également déclaré que la présidente Samia Suluhu Hassan avait donné pour instruction à la banque centrale de vendre de l'or provenant de ses réserves.

"Nous avons besoin de liquidités. Nous avons de nombreux projets d'infrastructure en cours qui nécessitent des financements. La banque centrale a donc reçu l'ordre d'en vendre une partie afin que nous obtenions des fonds pour l'infrastructure."

Le prix de l'or a atteint des niveaux record de plus de 5 100 dollars lundi, les investisseurs recherchant une valeur refuge dans un contexte de tensions politiques internationales.

Les commentaires de M. Mkumbo interviennent alors qu'un certain nombre de partenaires bilatéraux ont revu leur soutien financier à la suite des troubles qui ont entouré les élections de l'année dernière, qui ont plongé la Tanzanie dans sa plus grande crise politique depuis des décennies.

Hassan a été déclarée largement vainqueur de l'élection après que ses deux principaux adversaires aient été disqualifiés de la course.

Le principal parti d'opposition, CHADEMA, et certains militants des droits de l'homme ont déclaré que les forces de sécurité avaient tué plus de 1 000 personnes lors des troubles .

Le gouvernement d'Hassan conteste ce chiffre mais n'a pas avancé son propre nombre de morts.

Les partenaires internationaux, principalement les nations européennes, ont retenu entre 2 et 3 milliards de dollars sur le budget de développement de 10 milliards de dollars du pays, y compris les prêts concessionnels et autres aides budgétaires, en réponse aux événements, a déclaré Mkumbo.