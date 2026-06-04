La start-up nucléaire Helion atteint une valorisation de 15,5 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société spécialisée dans l'énergie de fusion nucléaire Helion a annoncé jeudi avoir levé 465 millions de dollars lors de son dernier tour de table , mené par Thrive Capital, ce qui valorise l'entreprise basée à Washington à 15,5 milliards de dollars après cet investissement.

Ce tour de table fait presque tripler la valorisation d'Helion par rapport à son dernier tour de table de série F en janvier 2025, lors duquel elle avait levé 425 millions de dollars pour une valorisation de 5,4 milliards de dollars.

Ce financement souligne la demande croissante en électricité pour alimenter les immenses centres de données dédiés aux opérations d'intelligence artificielle.

Il porte également le financement total d'Helion à 1,5 milliard de dollars. La société a déclaré que le produit de ce dernier tour de table serait utilisé pour accélérer le déploiement commercial, étendre la capacité de production et soutenir la fourniture d'électricité propre aux clients.

Helion, soutenue par les cofondateurs d'OpenAI Sam Altman et Greg Brockman, fait partie des dizaines d'entreprises publiques et privées qui s'efforcent de relever le principal défi de la fusion: produire plus d'électricité à partir de la réaction qu'il n'en faut pour la déclencher et la contenir.

Parmi les investisseurs de ce dernier tour de table de série G figuraient Alta Park Capital, Anti Fund, BoxGroup, Lux Capital, Peak XV Partners et Bill Ford, président exécutif de Ford Motor.

Les bailleurs de fonds existants, notamment Lightspeed Venture Partners, Mithril Capital, SoftBank Vision Fund 2 et la Good Ventures Foundation, ont également participé à ce financement.

Ce financement intervient après que Helion a annoncé que sa machine d'essai Polaris avait utilisé du combustible de fusion et atteint des températures supérieures à 150 millions de degrés Celsius.

En 2023, la société a signé des accords avec Microsoft

MSFT.O pour fournir de l'électricité d'ici 2028 et avec Nucor

NUE.N pour développer une centrale à fusion de 500 MW.

Plus tôt cette année, Sam Altman, d'OpenAI, a démissionné du conseil d'administration d'Helion alors que les deux entreprises commencent à explorer la possibilité de collaborer "à grande échelle".

Helion a été fondée en 2013 par David Kirtley, John Slough, Chris Pihl et George Votroubek. Sa première centrale, Orion, est en cours de construction à Malaga, dans l'État de Washington.