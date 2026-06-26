La société ukrainienne DTEK prévoit de moderniser ses infrastructures pour abandonner le charbon

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* DTEK prévoit d'abandonner progressivement le charbon d'ici 2035, conformément à l'objectif global de l'Ukraine

* L'entreprise se tournera vers la production d'électricité à partir du gaz et du nucléaire

* DTEK et GE Vernova signent un protocole d'accord concernant un projet de turbine à gaz de 900 millions d'euros

par Anna Pruchnicka

DTEK, le plus grand producteur privé d’électricité et de charbon d’Ukraine, prévoit de moderniser ses infrastructures afin de passer à la production d’électricité à partir du gaz naturel et du nucléaire, dans le cadre de son objectif d’abandonner progressivement le charbon d’ici 2035, a déclaré son directeur général, Maxim Timchenko. Les progrès mondiaux en matière d’abandon progressif du charbon, source importante d’émissions de carbone, visant à freiner le réchauffement climatique sont très inégaux. Alors que de nombreux pays hésitent à réaliser les investissements nécessaires à la transition énergétique, l’Ukraine a été contrainte de renouveler ses infrastructures en raison de la guerre menée par la Russie. M. Timchenko a indiqué qu’environ 80 % des équipements de ses centrales à charbon avaient été endommagés ou détruits par les attaques russes l’hiver dernier.

DTEK a présenté cette semaine ses plans de transition énergétique visant à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

« Ainsi, conformément à la stratégie énergétique de l’Ukraine, la production d’électricité à partir du charbon devrait être progressivement supprimée d’ici 2035. Nous planifions donc notre action dans cette perspective jusqu’en 2035 », a déclaré M. Timchenko.

En marge de la Conférence sur la reconstruction de l’Ukraine qui s’est tenue vendredi dans le port polonais de Gdansk, sur la Baltique, DTEK a signé un protocole d’accord avec la société américaine de technologies énergétiques GE Vernova GEV.N .

Les deux entreprises prévoient de collaborer pour développer une turbine à gaz à cycle combiné de 650 mégawatts sur le site de la centrale de Burshtyn de DTEK, dans l’ouest de l’Ukraine, actuellement conçue pour fonctionner au charbon.

Le budget alloué à ce projet s'élève à 900 millions d'euros (1,02 milliard de dollars), et la mise en service commerciale est prévue avant 2032.

ÉNERGIE ÉOLIENNE ET PETITS RÉACTEURS NUCLÉAIRES MODULAIRES

Outre la conversion des infrastructures charbonnières, DTEK se consacre également aux énergies renouvelables.

Un projet de parc éolien de 650 MW dans la région centrale de Poltava constituera le plus grand parc éolien terrestre de la région et M. Timchenko a indiqué que l’entreprise espérait commencer la construction l’année prochaine.

S’exprimant à Gdansk, M. Timchenko a déclaré qu’une autre étape au-delà des technologies gazières et des énergies renouvelables consisterait à investir dans les petits réacteurs modulaires.

« Je pense que ce sera la prochaine étape pour nous: intégrer davantage de nouvelles technologies dans le domaine de l’énergie nucléaire et de la production d’électricité d’origine nucléaire. Et cela se produira probablement après 2030, pas maintenant », a-t-il déclaré.

À plus court terme, l’entreprise se concentre sur le risque que des attaques russes détruisent davantage d’infrastructures et sur la nécessité d’assurer l’approvisionnement énergétique pendant les rigoureux mois d’hiver.

DTEK a déclaré qu’elle réparerait tous les dégâts causés par la Russie. Cela coûtera 300 millions d’euros, financés pour moitié par les fonds propres de DTEK et pour moitié par des partenaires, a précisé M. Timchenko.

Elle a également développé ces dernières années son activité de négoce de gaz liquéfié, D.Trading, misant sur le fait que le GNL jouera un rôle crucial maintenant que la plupart des pays européens ont cessé d’acheter du gaz par gazoduc à la Russie.

La société a importé sa première cargaison de GNL américain en décembre 2024 et souhaite devenir un "acteur de premier plan" en Europe, a déclaré M. Timchenko.

Au cours des un à deux prochaines années, l’entreprise a pour ambition d’importer entre six et douze cargaisons par an, soit jusqu’à 1 à 1,2 milliard de mètres cubes par an, a-t-il précisé.

Il a ajouté que DTEK était en pourparlers concernant des importations via la Pologne, sans donner plus de détails.

(1 dollar = 0,8791 euro)