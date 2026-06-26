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Wall Street ouvre en baisse, la tech de nouveau sous pression
information fournie par AFP 26/06/2026 à 16:28

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

Des opérateurs à la Bourse de New York, le 27 mai 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )

La Bourse de New York évoluait dans le rouge vendredi, plombée par un regain de défiance envers les valeurs technologiques, qui ravive les craintes d'une bulle autour de l'intelligence artificielle (IA).

Vers 14H10 GMT, le Nasdaq - à forte coloration technologique - perdait 0,54%, peu après s'être replié de plus de 1%. L'indice élargi S&P 500 reculait de 0,23% et le Dow Jones lâchait 0,17%.

"Les investisseurs se remettent à vendre" les titres technologiques, en raison des "craintes liées à des valorisations excessives", explique à l'AFP Christopher Low, de FHN Financial.

Depuis le début de l'année, les investissements massifs des géants de la tech dans l'IA sont l'un des moteurs principaux des marchés.

Mais les opérateurs s'inquiètent de plus en plus des gigantesques valorisations et de la rentabilité future de ces dépenses, que les groupes technologiques financent par l'endettement de manière croissante.

Les semi-conducteurs - indispensables pour construire les centres de données où sont entraînés les modèles d'IA - étaient une nouvelle fois pénalisés vendredi, à l'image de Sandisk (-8,77%), Intel (-5,44%), AMD (-4,52%) et du mastodonte Nvidia (-1,83%).

Même Micron, qui a publié dans la semaine des résultats record, tombait de son piédestal. En hausse de plus de 15% la veille en clôture, le groupe perdait 5,49% vendredi.

A ces inquiétudes renouvelées s'ajoute une information du New York Times faisant état d'un possible report à 2027 de l'introduction en Bourse d'OpenAI.

"L'entreprise est probablement hésitante à faire son entrée à Wall Street à un moment où les investisseurs se montrent sceptiques" sur la tech, note M. Low.

D'autant que le géant de l'aérospatial SpaceX (-1,39%), tout juste entré en Bourse, semble être à la peine: son intention d'emprunter plusieurs milliards de dollars a crispé les investisseurs, relançant les doutes sur la trajectoire financière du groupe.

"Sur une note plus positive, la baisse des cours du pétrole brut et des taux des bons du Trésor semble atténuer quelque peu la pression qui pèse sur les indices", observe Patrick O'Hare, de Briefing.com.

L'or noir retrouve vendredi des niveaux comparables à ceux d'avant la guerre au Moyen-Orient avec l'espoir d'un retour à la normale des flux maritimes dans le Golfe.

Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à échéance dix ans évoluait autour de 4,38%, contre 4,39% la veille en clôture et 4,45% une semaine plus tôt.

Au tableau des valeurs, Apple (+0,28% à 275,93 dollars) et Microsoft (+2,44% à 361,45 dollars) retrouvaient toutefois des couleurs, au lendemain de leur chute provoquée par l'annonce d'une hausse des prix de plusieurs de leurs appareils, les deux groupes invoquant l'envolée du coût des puces mémoire.

Les valeurs liées au secteur des cryptomonnaies étaient poussées par la reprise du bitcoin, à l'image de la plateforme d'échange Robinhood (+2,61% à 95,91) ou du "mineur" (créateur de monnaie numérique) Riot Platforms (+1,55% à 28,19 dollars).

Nasdaq

Valeurs associées

AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
513,5200 USD NASDAQ -3,58%
APPLE
279,7900 USD NASDAQ +1,69%
INTEL
128,2300 USD NASDAQ -3,49%
MICRON TECHNOLOGY
1 156,9899 USD NASDAQ -4,66%
MICROSOFT
368,1278 USD NASDAQ +4,34%
NVIDIA
192,9800 USD NASDAQ -1,41%
ROBINHOOD MARKETS
96,7600 USD NASDAQ +3,52%
S&P GLOBAL
406,210 USD NYSE +2,75%
SPACEX
153,5999 USD NASDAQ +0,39%
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