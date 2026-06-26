Les Bourses mondiales lestées par les doutes sur la tech

Jeudi, Apple a perdu plus de 6% à Wall Street, entraînant le recul des groupes technologiques ( AFP / ANGELA WEISS )

Les marchés boursiers mondiaux évoluent dans le rouge vendredi, sur fond d'aversion au risque généralisée au lendemain du net recul d'Apple, qui a renforcé la défiance envers la tech à Wall Street.

A New York, l'indice Nasdaq des grandes valeurs technologiques (Nvidia, Microsoft, Apple...) reculait à l'ouverture (-1,01%) après quelques minutes d'échanges.

En Europe vers 14H00 GMT, Paris perdait 0,90%, Londres 0,93%, Francfort 1,50% et Milan 1,45%.

Les entreprises liées au secteur des composants électroniques, les premières à bénéficier des investissements dans l'IA, reculent partout. En Corée, Samsung Electronics a chuté de 5,30% et SK hynix de 8,36%. A Taiwan, TSMC a reculé de 2,09%.

Les semiconducteurs européens étaient également à la peine, que cela soit ASML à Amsterdam, première capitalisation européenne (-2,70%) ou STMicroelectronics à Paris (-4,01%).

Francfort souffrait du plongeon de Zalando (-6,17%) après l'ouverture d'un audit des autorités financières allemandes sur d'éventuelles irrégularités comptables. Le DAX était aussi plombé par les valeurs liées à la tech et l'IA comme Infineon (semiconducteurs, -4,06%).

"La semaine a été contrastée et très volatile pour les actions liées à l’IA", soulignent les experts de Natixis, selon qui les investisseurs arbitrent notamment entre "des craintes de pénurie et de surinvestissement (...) ainsi que la montée des tensions dans la chaîne d’approvisionnement".

"Les investisseurs continuent de s'interroger sur la capacité du secteur technologique à prolonger son impressionnant +rallye+ (mouvement de hausse des cours, ndlr) de ces derniers mois", relève John Plassard, de Cité Gestion Private Bank.

Les investisseurs s'inquiètent des gigantesques valorisations du secteur et de la rentabilité future de ces dépenses, que les géants de la tech financent par l'endettement de manière croissante.

L'annonce d'Apple jeudi d'un relèvement des prix d'une grande partie de ses produits, invoquant l'envolée du coût des puces mémoire provoquée par l'essor de l'IA, a remis une pièce dans la machine, provoquant une chute de 6% du géant américain.

D'autant qu'en parallèle, Microsoft a annoncé qu'il allait augmenter de 100 à 150 dollars le prix de ses consoles de jeux vidéo Xbox dans le monde à partir du 1er août, invoquant les mêmes raisons qu'Apple.

Les investisseurs "craignent que ces hausses des prix ne réduisent la demande et ne parviennent pas à compenser la pression sur les bénéfices", diminuant les marges de manœuvre de ces groupes et donc leurs investissements, estime Ipek Ozkardeskaya de Swissquote Bank.

A cela s'ajoute une information publiée par le New York Times selon laquelle OpenAI, le créateur de ChatGPT, envisageait de repousser son introduction en Bourse jusqu'en 2027. Softbank, très investi dans l'entreprise, a dévissé de 12,53% à Tokyo à la suite de cette nouvelle.

Le pétrole repart à la baisse

Inquiets pour l'avenir de la tech, les investisseurs n'ont même pas le temps de se réjouir de la baisse des prix du pétrole, dont la hausse les préoccupait tant depuis le déclenchement de la guerre contre l'Iran par les Etats-Unis et Israël le 28 février.

Les cours reprennent vendredi leur trajectoire descendante, après avoir augmenté de 2% environ jeudi soir à la suite de l'annonce qu'un cargo avait été endommagé par un projectile inconnu au large des côtes d'Oman.

Vers 14H00 GMT, le prix du baril de Brent de la mer du Nord, référence mondiale du brut, reculait de 3,60% à 72,55 dollars. Son équivalent américain, le baril de West Texas Intermediate (WTI) perdait 3,16%, à 69,65 dollars.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans de l'Allemagne, référence en Europe, se maintenait à 2,85%.

Le dollar cédait 0,47% face à la monnaie unique européenne, à 1,1424 dollar pour un euro, en raison d'un ralentissement de la consommation aux Etats-Unis, éloignant un peu les perspectives d'une hausse des taux d'intérêts dans le pays.