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La société tk accelis de Thyssenkrupp valorisée à plus de 2 milliards de dollars lors de son entrée en bourse en Allemagne
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 13:16

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* L'action débute à 27,80 € après la cession par Thyssenkrupp de 49 % de ses actions

* Thyssenkrupp conserve une participation majoritaire dans la plus grande introduction en bourse allemande de l'année 2026 à ce jour

* "tk accelis a ajouté des services de chaîne d'approvisionnement à ses activités de distribution", déclare le président du directoire de la société mère

* Les actionnaires de Thyssenkrupp doivent faire face à une baisse de 6% de leur participation combinée

(Ajout de détails sur la valorisation au paragraphe 9 et dans le graphique)

par Christoph Steitz et Alexander Hübner

Les actions du négociant en matériaux tk accelis TKCC.DE ont été valorisées à 1,9 milliard d’euros (2,1 milliards de dollars) lors d’une entrée en bourse discrète mercredi, alors que la société mère Thyssenkrupp TKAG.DE poursuivait sa transition vers une structure de holding.

Dans le cadre de cette scission, Thyssenkrupp a distribué 49% des 63,5 millions d’actions de tk accelis aux investisseurs existants, tout en conservant une participation majoritaire. Le titre a ouvert à 27,80 € et a grimpé à 30 € à 12h10 GMT.

Cette introduction en bourse, la plus importante en Allemagne depuis le début de l’année 2026, marque une nouvelle étape dans les efforts de Thyssenkrupp pour se réorganiser. La société a déclaré que tk accelis avait évolué au-delà de la simple distribution de matériaux pour fournir des services spécialisés tout au long de la chaîne d’approvisionnement.

"Nous avons désormais franchi une nouvelle étape très importante vers la transformation de Thyssenkrupp, qui passe d’un conglomérat industriel à une holding financière", a déclaré à Reuters Miguel Lopez, président du directoire de Thyssenkrupp.

tk accelis achète, vend et transforme des matériaux, notamment de l’acier et des alliages, et gère leur stockage et leur distribution.

L'activité emploie environ 15.500 personnes, soit 17% des effectifs de Thyssenkrupp, et génère un chiffre d'affaires annuel de 11,4 milliards d'euros, ce qui représente près d'un tiers du chiffre d'affaires du groupe. Parmi ses clients figurent Airbus AIR.PA , BP BP.L , Tesla TSLA.O et Volkswagen VOWG_p.DE .

En tenant compte d’une dette financière de 710,6 millions d’euros, selon le prospectus d’introduction en bourse, cette valorisation se situait dans la fourchette basse des estimations de certains analystes.

Jefferies avait estimé la valeur d’entreprise de tk accelis, dette comprise, entre 2,6 et 4,8 milliards d’euros, et avait indiqué que les actions pourraient débuter leur cotation entre 29 et 64 euros.

Les actionnaires de Thyssenkrupp, qui ont reçu 1 action tk accelis pour chaque tranche de 20 actions qu’ils détenaient dans la société mère, ont vu la valeur de leur participation combinée chuter de plus de 6% par rapport au cours de clôture de Thyssenkrupp mardi.

En juillet, tk accelis avait déclaré qu’elle visait une marge bénéficiaire ajustée à moyen terme comprise entre 4% et 5%, contre 2% pour l’exercice 2024/25, et avait identifié les États-Unis comme un marché de croissance clé .

L’entreprise gagne en indépendance à mesure que le secteur des matériaux se consolide. Son concurrent allemand de plus petite taille, Kloeckner & Co KCOGn.DE , est en passe d’être racheté par la société américaine Worthington Steel

WS.N , tandis que ses homologues américains Ryerson RYZ.N et Olympic Steel fusionnent.

Cette scission s'inscrit dans la continuité de la stratégie de Thyssenkrupp visant à réduire sa participation dans ses activités opérationnelles, notamment le constructeur de navires de guerre TKMS TKMS.DE et la division hydrogène Thyssenkrupp Nucera NCH2.DE .

(1 dollar = 0,8993 euros)

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