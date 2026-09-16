La société thaïlandaise PTTEP estime que chaque hausse de 3 dollars du prix du GNL pourrait entraîner une augmentation de 5% des tarifs de l'électricité en Thaïlande

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(Ajout d'un commentaire d'analyste)

par Florence Tan

Chaque hausse de 3 dollars par MMBtu du prix du gaz naturel liquéfié (GNL) pourrait entraîner une augmentation de 5% des tarifs de l’électricité en Thaïlande, a déclaré mercredi le futur directeur général de la société énergétique thaïlandaise PTTEP lors de la conférence Gastech.

“En Thaïlande, si l’on ne réduit pas les coûts, il nous sera difficile de fournir et de maintenir l’approvisionnement en gaz”, a déclaré Kanita Sartwattayu, ajoutant que la Thaïlande dépendait du GNL pour 30% de sa production d’électricité.

“Au cours des dix prochaines années, si nous ne parvenons pas à faire mieux qu’aujourd’hui, nous dépendrons probablement à 70% du GNL. Nous essayons donc de maintenir autant que possible la production nationale de gaz.”

Le pays couvre l’intégralité de sa consommation de gaz grâce à un mélange de gaz acheminé par gazoduc, de production nationale et d’importations de GNL.

Outre la recherche de la compétitivité en termes de coûts, la Thaïlande dispose encore de nombreux gisements de gaz marginaux à exploiter, a-t-elle ajouté.

Le gaz représente plus de 60% de la production d’électricité en Thaïlande, selon les données gouvernementales portant sur les six mois clos en juin.

Plus d’un quart du gaz utilisé pour la production d’électricité est importé, selon le groupe de réflexion sur l’énergie IEEFA.

La Thaïlande achète la moitié de son GNL sur le marché au comptant, comme le montrent les données de Kpler, ce qui la rend plus vulnérable aux chocs tels que la flambée des prix du GNL qui a suivi le début de la guerre entre les États-Unis, Israël et l’Iran il y a six mois.

La Thaïlande devrait toutefois accroître sa dépendance vis-à-vis des importations de GNL, à mesure que la production nationale de gaz diminue et que les importations de gaz par gazoduc deviennent plus incertaines, a déclaré Tanya George, analyste chez BMI.

“Les principaux gisements, tels qu’Erawan, Bongkot et la zone de développement conjoint Malaisie-Thaïlande, arrivent en fin de cycle et sont confrontés à l’épuisement des réservoirs”, a-t-elle déclaré.

“Bien qu’il existe un certain potentiel de hausse grâce aux nouvelles explorations menées par PTTEP et Chevron, aucune nouvelle découverte majeure n’a encore été confirmée; la tendance générale reste donc à la baisse de l’offre nationale”, a déclaré Mme George, ajoutant que les importations thaïlandaises par gazoduc en provenance du Myanmar devraient également diminuer.