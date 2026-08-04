La société taïwanaise Wistron indique que la demande de serveurs d'IA reste forte ; son bénéfice trimestriel progresse de 128 %

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Wen-Yee Lee

Le fabricant taïwanais de serveurs Wistron 3231.TW , fournisseur de Nvidia NVDA.O , a déclaré mardi que la demande de serveurs d’IA restait forte, alors qu’il annonçait une hausse de 128 % de son bénéfice net au deuxième trimestre.

Voici quelques détails:

* Le bénéfice net du deuxième trimestre s'est élevé à 14,827 milliards de T$ (soit 457,86 millions de dollars), tandis que le chiffre d'affaires a progressé de 64 % pour atteindre 895,44 milliards de T$.

* La demande globale de serveurs d’IA, y compris celle des fournisseurs de services cloud et des entreprises, reste très forte et continue de dépasser l’offre, a déclaré Jeff Lin, directeur général de Wistron, lors d’une conférence téléphonique sur les résultats mardi.

* Le conseil d’administration de la société a approuvé 10,5 milliards de T$ supplémentaires de dépenses d’investissement pour l’extension des capacités de ses sites taïwanais, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

* Le conseil d’administration a également approuvé le dépôt de demandes auprès des autorités réglementaires compétentes en vue d’émettre jusqu’à 250 millions de nouvelles actions ordinaires sous la forme de certificats de dépôt internationaux (GDR).

* La société a inauguré en juillet une usine de fabrication de 700 millions de dollars au Texas destinée à produire les derniers systèmes d’IA de Nvidia.

* L'action Wistron a clôturé en hausse de 4,8 % mardi, avant la publication des résultats. Le titre a progressé de 30 % depuis le début de l'année, une performance inférieure à celle de l'indice de référence taïwanais, qui a gagné 50 % .TWII .

(1 dollar = 32,4140 dollars taïwanais)