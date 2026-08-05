Un homme armé arrêté dimanche sur un golf de Trump en Californie, avant la visite du président

Un policier lors d'un événement auquel participe Donald Trump au golf de Rancho Palos Verdes, en Californie, le 13 septembre 2024 ( AFP / Robyn Beck )

Un homme armé a été arrêté dimanche sur un golf appartenant à Donald Trump en Californie, deux jours avant la visite du président américain sur place mardi soir, ont annoncé les services du shérif du comté de Los Angeles.

L'homme a éveillé les soupçons car il "a été vu en train de se promener sur le terrain de golf, de prendre des photos et de filmer, et semblait surveiller les activités liées à la planification de la sécurité", expliquent-ils dans un communiqué.

L'arrestation a eu lieu dimanche après-midi sur ce golf situé à Ranchos Palos Verdes, près de Los Angeles. Donald Trump y est arrivé mardi soir pour un dîner organisé par le comité national du Parti républicain pour lever des fonds.

Le suspect, identifié comme Jeanine John Taele, avait "un chargeur de 16 cartouches contenant des munitions" dans la poche de son pantalon.

En fouillant la voiture de cet homme de 38 ans, les agents du shérif ont également saisi "un pistolet chargé" et un autre chargeur contenant des munitions, selon le communiqué.

Une perquisition a ensuite été menée par le shérif et les services anti-terroristes du FBI au domicile de cet homme, à Downey, en banlieue de Los Angeles.

Ils y ont découvert un fusil d'assaut, un pistolet, un gilet pare-balles, des chargeurs de grande capacité, des munitions, deux appareils radio, et "plusieurs carnets contenant des déclarations inquiétantes".

Les enquêteurs ont présenté le dossier mardi matin au bureau du procureur de Los Angeles, qui se prononcera sur d'éventuelles poursuites.

Multiples tentatives d'assassinat

Depuis sa dernière campagne présidentielle, Donald Trump a été visé par de multiples tentatives d'assassinat.

En juillet 2024, il a été blessé à l'oreille par un tireur qui s'était positionné sur un toit surplombant un de ses meetings de campagne à Butler, en Pennsylvanie.

En septembre de la même année, un homme armé a été arrêté aux abords du Trump International Golf Club à West Palm Beach en Floride, alors que le président était en train d'y jouer.

En avril dernier, le président a dû être évacué en urgence du gala de la presse à Washington, lorsqu'un homme armé a tenté de s'introduire dans la salle et qu'une fusillade a éclaté.

La visite de Donald Trump dans son golf californien mardi est fermée à la presse. Le président doit notamment y défendre son bilan et rallier des soutiens financiers, à quelque trois mois des élections de mi-mandat où la mainmise des républicains sur le Congrès américain est menacée.

Ses visites en Californie, bastion démocrate qu'il a érigé en contre-modèle de l'Amérique, sont rares.

Quelques heures avant sa venue, et avant l'annonce de l'arrestation, le gouverneur Gavin Newsom en a profité pour rappeler que l'administration Trump bloquait toujours les aides fédérales pour la reconstruction de Los Angeles, 18 mois après les incendies meurtriers qui ont ravagé la ville.

"J'espère que la visite du président Trump permettra d'apporter directement aux familles qui reconstruisent après les incendies de Los Angeles les fonds fédéraux de reconstruction attendus depuis si longtemps", a taclé le démocrate, qui nourrit des ambitions présidentielles pour 2028.

"C'est l'occasion pour le président d'honorer son engagement à fournir à ces survivants les fonds qu'il leur a promis", a-t-il ajouté. "Il y a des moments qui transcendent la politique. Celui-ci pourrait en être un, Monsieur le Président."