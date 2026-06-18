La société japonaise Cosmo Energy continuera de se concentrer sur le pétrole brut du Moyen-Orient malgré le conflit lié à l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Yuka Obayashi

La société japonaise Cosmo Energy Holdings 5012.T continuera de privilégier l'approvisionnement en pétrole brut et les investissements en amont au Moyen-Orient malgré le conflit lié à l'Iran , en raison de la compétitivité des coûts de la région et de l'adéquation de son pétrole brut avec les raffineries de Cosmo, a déclaré jeudi son directeur général.

Le troisième raffineur de pétrole du pays s'approvisionnait à environ 95% dans cette région avant le début du conflit, le 28 février, à l'instar de ses principaux concurrents nationaux, ce qui l'exposait à des perturbations et l'a poussé à rechercher d'autres sources d'approvisionnement.

« Du point de vue de la sécurité, nous reconnaissons que ce chiffre de 95% pose problème », a déclaré le directeur général Shigeru Yamada lors d’une conférence de presse.

«Mais nous devons nous concentrer sur la réduction de notre dépendance vis-à-vis du détroit d’Ormuz, plutôt que sur le Moyen-Orient lui-même», a-t-il ajouté, soulignant les avantages économiques du pétrole brut du Moyen-Orient.

M. Yamada a indiqué que Cosmo intensifierait ses efforts pour diversifier ses sources d’approvisionnement en cas d’urgence et envisagerait des mesures permettant à ses raffineries de traiter un plus large éventail de qualités de brut.

Dans le cadre d’une nouvelle stratégie à long terme s’étendant jusqu’en 2035, Cosmo prévoit d’accroître sa production pétrolière à Abu Dhabi en optimisant la production des gisements existants, notamment celui de Hail, tout en développant de nouveaux projets. La société vise une production de brut de 51.000 barils par jour d’ici 2028, contre 43.000 barils par jour actuellement.

Elle étudiera également la possibilité d’étendre l’exploitation du gaz naturel, en s’appuyant sur ses liens avec les Émirats arabes unis.

Au cours de la prochaine décennie, Cosmo prévoit d’investir 300 milliards de yens (1,86 milliard de dollars) respectivement dans le pétrole et les activités en amont, ainsi que 200 milliards de yens dans les chaînes d’approvisionnement en énergie, avec pour objectif un bénéfice récurrent de 250 milliards de yens pour l’exercice 2035, contre 165,7 milliards de yens pour l’exercice 2025.

Soucieuse de se développer au-delà du pétrole, Cosmo entend se lancer dans les matériaux utilisés dans les semi-conducteurs et les composants électroniques, dont la demande devrait croître avec l’intelligence artificielle et la numérisation. Elle prévoit également de se lancer dans l’exploitation du lithium destiné aux batteries.

Dans le domaine de la production d’électricité, l’entreprise envisage de se lancer dans la production d’électricité à partir de gaz naturel liquéfié.

(1 $ = 160,8800 yens)