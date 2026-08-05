Wall Street clôture en ordre dispersé, attend un accord entre Washington et Téhéran

Un opérateur à la Bourse de New York, le 14 juillet 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a terminé sans direction claire mercredi, la dynamique haussière des derniers jours montrant des signes d'essoufflement alors que le marché attend un accord entre Washington et Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz.

L'indice élargi S&P 500 a perdu 0,17% et l'indice Nasdaq a reculé de 0,83%. Seul le Dow Jones (+0,49%) a terminé dans le vert, parvenant à décrocher un troisième record d'affilée en clôture, à 54.349,12 points.

"Le marché semble traverser une phase de consolidation" après une forte progression au cours des dernières séances, commente auprès de l'AFP Patrick O'Hare, analyste chez Briefing.com.

"Nous revenons progressivement sur une tendance stable, les investisseurs attendant de voir comment la situation au Moyen-Orient va évoluer", explique Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Le président américain Donald Trump a affirmé mardi que le détroit d'Ormuz rouvrirait "très bientôt" sans quoi l'Iran serait frappé "très fort", et assuré qu'un accord pourrait intervenir d'ici jeudi.

Mais Téhéran a démenti toute discussion avec Washington, annonçant s'être accordé de son côté avec le sultanat d'Oman sur un nouvel itinéraire de transit des navires dans Ormuz.

Toute réouverture de cette voie maritime dépendra toutefois des actions de Washington, qui a de son côté imposé un blocus des ports iraniens, ont affirmé des sources iraniennes auprès de médias locaux.

Dans l'attente de nouvelles précisions, les prix du pétrole ont marqué une pause, clôturant non loin de l'équilibre.

Même son de cloche sur le marché obligataire, où le rendement des emprunts de l'Etat américain à échéance dix ans restait stable par rapport à la veille en clôture, à 4,61%.

Côté entreprises, l'indice Nasdaq a notamment été plombé par la dégringolade du géant de l'espace SpaceX, qui a perdu 13,61% à 108,27 dollars, soit plus de 200 milliards de dollars partis en fumée.

Le joyau d'Elon Musk a largement dépassé les attentes pour ses premiers résultats publics depuis son introduction en Bourse en juin, avec un chiffre d'affaires quasi doublé au deuxième trimestre.

Mais ses dépenses massives (18,4 milliards de dollars en tout sur le trimestre), notamment dans l'intelligence artificielle, ont crispé les investisseurs.

Autre valeur technologique dans le rouge, le géant des puces AMD (-7,04% à 482,05 dollars) a été sanctionné pour avoir fait seulement timidement mieux qu'attendu.

"Dans l'ensemble, les résultats financiers restent très bons" ce trimestre, note toutefois Patrick O'Hare.

Selon la firme de données FactSet, le taux de croissance des bénéfices pour les entreprises du S&P 500 est pour le moment de l'ordre de 50% contre environ 20% attendus.

Le géant américain du divertissement Disney (+3,66% à 101,77 dollars) a été salué mercredi après avoir fait état d'un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 7% grâce au streaming et aux parcs d'attractions.

Il a aussi annoncé un partenariat avec TikTok, autorisant l'utilisation d'extraits de ses films et séries dans les vidéos courtes publiées sur la plateforme.

Le laboratoire Eli Lilly, qui a dépassé les attentes des analystes d'avril à juin et relevé ses prévisions pour l'exercice fiscal complet, a gagné lui 4,81% à 1.169,33 dollars.

Wall Street attend en parallèle la publication vendredi des chiffres officiels de l'emploi pour le mois de juillet.

"Beaucoup de gens vont suivre ce rapport de très près, étant donné que nous sommes confrontés à une inflation tenace", explique M. O'Hare.

La banque centrale américaine (Fed) dispose d'un double mandat lui enjoignant de modérer la hausse des prix tout en visant le plein emploi.

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