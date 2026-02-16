La société indienne Reliance Retail va piloter une plateforme de recherche et de découverte dans le cadre d'une campagne multicanal

L'unité de vente au détail indienne Reliance Industries RELI.NS pilote une plateforme de recherche et de découverte dans le but d'intégrer plus étroitement les expériences d'achat en magasin et en ligne, a déclaré un cadre supérieur lundi.

Reliance Retail est le plus grand distributeur du pays, exploitant 19 340 magasins dans tout le pays et vendant tout, de l'électronique à l'habillement en passant par l'épicerie, à plus de 349 millions de clients.

L'entreprise teste la plateforme dans ses magasins de vêtements tels que Trends et Yousta, et prévoit de la déployer dans sa chaîne de magasins Smart Bazaar plus tard cette année, a déclaré Damodar Mall, directeur général de Grocery Retail chez Reliance Retail.

Les clients peuvent scanner un code QR dans les magasins pour utiliser la plateforme, qui les aide ensuite à découvrir et à rechercher des produits adaptés à leurs préférences, a déclaré M. Mall en marge du Retail Leadership Summit à Mumbai.

Il n'a pas révélé le montant de l'investissement ni d'autres détails opérationnels concernant la nouvelle plateforme.

Le secteur indien de la vente au détail est confronté à une concurrence accrue de la part des plateformes d'achat en ligne telles que l'unité indienne d'Amazon AMZN.O et Flipkart, soutenue par Walmart WMT.N , tandis que les entreprises de commerce rapide telles que Swiggy's SWIG.NS Instamart, Eternal's ETEA.NS Blinkit et Zepto ont rapidement grignoté des parts de marché.

Le service de livraison de produits alimentaires en ligne de Reliance, JioMart, s'est développé pour concurrencer le segment des livraisons en 10 minutes en 2025.

Les remises accordées à l'occasion des fêtes, l'investissement dans la livraison hyperlocale et l'impact ponctuel du nouveau code du travail indien ont réduit les marges de base de l'activité de détail à 8 % au troisième trimestre, contre 8,6 % l'année précédente.

Le rythme du changement dans le secteur de la vente au détail en Inde reste intense, a déclaré M. Mall, bien qu'il se déroule dans le contexte d'un marché de la consommation toujours en expansion, ce qui permet des changements de parts de marché sans limiter la croissance globale, a-t-il ajouté.