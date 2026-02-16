Les actions asiatiques et émergentes caracolent en tête

AMUNDI

Des chiffres de l'emploi meilleurs que prévu aux Etats-Unis, signes de reprise économique en Europe, nouveau mode de calcul de l'inflation en Inde… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

Depuis le début de l'année, les indices asiatiques arrivent en tête des marchés actions, le MSCI Asia Pacific enregistrant sa meilleure performance par rapport au S&P 500 depuis 2000. Cette surperformance est liée à la forte demande de semi-conducteurs et de composants liés à l'intelligence artificielle (IA), confirmant que les investisseurs se détournent des entreprises très axées sur l'IA au profit de celles qui contrôlent des composants rares, dans le secteur informatique et au delà : puces et mémoires critiques, équipements électriques, infrastructures de réseau, gestion thermique. La faiblesse du dollar américain et la politique monétaire accommodante, qui laisse une marge de manœuvre pour de nouvelles baisses, sont d'autres facteurs de soutien aux marchés émergents. Enfin, les valorisations à moyen terme ne sont pas excessives.

Dans l'ensemble, l'amplitude des performances boursières depuis le début de l'année confirme l'importance de la diversification* entre les zones géographiques et les secteurs afin d'éviter les risques de concentration et de surévaluation des actions. Alors qu'il y a eu récemment une certaine volatilité en Asie, en particulier dans les domaines sensibles à l'IA, nous pensons que la tendance à la diversification a encore de beaux jours devant elle.

*La diversification ne garantit pas les gains et ne protège pas contre les pertes

