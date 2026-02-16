RBC relève son objectif sur L'Oréal, anticipant une accélération de la croissance
Dans une note de recherche, le broker canadien - qui maintient son opinion "surperformance" sur le titre - fait remarquer que le plan stratégique mis en oeuvre par le groupe français ne lui a pas seulement permis de renforcer son leadership sur le marché de la beauté, mais aussi de redynamiser sa croissance au sein de ses métiers.
Avec l'arrivée de nouveaux produits en 2026, L'Oréal devrait être en mesure d'accélérer la croissance de son chiffre d'affaires cette année pour la porter à 5,2% en données organiques, contre 4% en 2025, fait valoir le courtier, qui met en évidence une performance bien au-dessus de celles de ses concurrents et remarquable pour un acteur du secteur des produits de grande consommation.
Le professionnel rappelle que les projets de transformation numérique conduits par l'entreprise, tout comme les changements opérés au niveau des opérateurs duty-free dans les principaux aéroports chinois, ont pu affecter sa trajectoire de croissance récemment, mais déclare s'attendre à ce que ses perspectives s'améliorent au fil de l'exercice.
De son point de vue, la croissance pourrait même encore accélérer en 2027 avec l'amélioration des performances dans les produits de luxe, même si celle-ci demeure encore très dépendante de la santé du marché chinois.
RBC précise que ses prévisions sur L'Oréal ne tiennent pas encore compte de l'acquisition en cours de Kering Beauté.
