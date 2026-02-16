JO: Rendez-vous raté pour Noël

Le Français Clément Noël lors de la première manche du slalom des JO d Milan Cortina, le 16 février 2026 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Champion olympique il y a quatre ans, Clément Noël a raté son rendez-vous avec les Jeux de Milan Cortina, où il est sorti du slalom, laissant les Bleus sans la moindre médaille lundi.

En cette journée sans biathlon (huit médailles, dont deux en or depuis le début des Jeux), Noël était la principale chance de podium pour les Français qui ont égalé dimanche le record de 15 médailles aux Jeux d'hiver, établi en 2014 et réédité en 2018.

. Ski alpin: sortie pour Noël, fête pour la Suisse

Quatre portes et puis s'en va... Quatre ans après le titre olympique conquis à Pékin, Clément Noël a enfourché un piquet dès le début de la seconde manche. Trois heures plus tôt, il avait réalisé le 7e temps de la première manche, disputée sous la neige et marquée par une hécatombe, avec plus de 50% d'éliminés dont le Brésilien Lucas Pinheiro Braathen, sacré en géant, et Paco Rassat.

Clément Noël abandonne finalement sa couronne au Suisse Loic Meillard, déjà sacré champion du monde de la spécialité en 2025. L'Autrichien Fabio Gstrein a pris l'argent devant le Norvégien Henrik Kristoffersen en bronze.

Meilleur temps de la première manche, le Norvégien Atle Lie McGrath a lui aussi enfourché sur le second tracé, avant d'aller consommer sa déception en bord de piste, étalé dans la neige. Seul français classé, Steven Amiez termine à la 18e place.

Cette victoire de Meillard apporte une quatrième médaille d'or à l'équipe masculine suisse de ski alpin après celles conquises par Franjo von Allmen (descente et Super-G), et l'équipe de combiné (von Allmen - Tanguy Nef).

. Ski acrobatique: duel au sommet en Big air

Les deux stars du ski freestyle Eileen Gu et Mathilde Gremaud vont continuer leur duel à distance en finale du big air.

La Chinoise, double championne olympique à Pékin (big air, halfpipe), a devancé lors des qualifications sa rivale suisse, grande spécialiste du slopestyle dont elle est double championne olympique (2022, 2026). Mais la Canadienne Megan Oldham a mieux exploité le tremplin (171,75 pts) sur les vingt-sept skieuses engagées.

Gu et Gremaud ont déjà bataillé en début de semaine en slopestyle. La Suisse s'est imposée d'un demi-point, la Chinoise terminant en argent, exactement comme à Pékin quatre ans plus tôt.

. Et aussi

En patinage artistique, le couple formé par Camille et Pavel Kovalev, sélectionné in extremis pour les Jeux, s'est qualifié de justesse pour le programme libre de lundi en finissant à la 16e et dernière place qualificative du programme court, dimanche soir. En progression constante ces dernières années, ce sont les Allemands Minerva Fabienne Hase et Nikita Volodin qui aborderont l'épreuve en tête.

Les épreuves masculines de bobsleigh débutent sur la piste de Cortina avec un équipage tricolore expérimenté, formé de Romain Heinrich, 36 ans, et Dorian Hauterville, 35 ans. Ils sont sortis de leur retraite, inspirés par le succès des JO-2024 de Paris et alléchés par la perspective d'évoluer à domicile dans quatre ans lors des JO dans les Alpes françaises.