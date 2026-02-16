"Conseil de la paix" de Donald Trump : l'UE participera mais sans adhérer à l'instance, annonce Bruxelles

Dubravka Suica, commissaire à la Méditerranée, à Bruxelles, le 20 novembre 2025. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

Les membres permanents du "Conseil de la paix" doivent verser 1 milliard de dollars pour y adhérer, ce qui suscite des critiques selon lesquelles le conseil pourrait devenir une version "payante" du Conseil de sécurité de l'ONU.

La réunion inaugurale du "Conseil de paix" de Donald Trump aura lieu cette semaine en présence d'une commissaire européenne, mais sans que l'UE n'adhère pour autant à cette instance, a annoncé Bruxelles ce lundi 16 février.

Dubravka Suica, commissaire à la Méditerranée, ira à Washington pour cette réunion, prévue jeudi, afin de faire entendre la position européenne sur la situation à Gaza. "Elle participera à la réunion du Conseil de paix pour la partie spécifique consacrée à Gaza. Je tiens à souligner que la Commission européenne ne devient pas membre du Conseil de paix", a déclaré un porte-parole de l'UE, Guillaume Mercier. L'organe dirigé par Donald Trump a été imaginé pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza, mais sa charte lui assigne un objectif beaucoup plus large, celui de la résolution des conflits armés dans le monde.

Les membres permanents du "Conseil de la paix" doivent verser 1 milliard de dollars pour y adhérer, ce qui suscite des critiques selon lesquelles le conseil pourrait devenir une version "payante" du Conseil de sécurité de l'ONU. Lors d'un point presse ce lundi, Bruxelles a souligné avoir toujours "un certain nombre de questions" vis-à-vis de cet organe. Et notamment liées à "son champ d'application", sa "gouvernance" et "sa compatibilité avec la Charte des Nations unies".