La société immobilière américaine Opendoor met fin à ses activités en Inde et licencie 250 personnes

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La société immobilière américaine Opendoor

OPEN.O va mettre fin à ses activités en Inde et licencier l’ensemble de ses 250 employés dans le pays, dans le cadre d’une réorientation vers une utilisation accrue de l’IA, a déclaré jeudi son directeur général, Kaz Nejatian, dans un message publié sur la plateforme de réseaux sociaux X.

Ces licenciements interviennent dans un contexte d’inquiétudes croissantes quant au fait que les progrès de l’intelligence artificielle pourraient remplacer les emplois de premier échelon et les postes administratifs, alors que les décideurs politiques américains insistent de plus en plus pour que davantage de travail soit effectué localement.

Fondée en 2014, Opendoor exploite une plateforme immobilière résidentielle numérique qui permet aux consommateurs d'acheter et de vendre des logements en ligne. Cette décision intervient deux ans après que l'entreprise a étendu sa présence en Inde en ouvrant des bureaux dans les villes d'Hyderabad et de Bengaluru, dans le sud du pays.

« Pendant des années, Opendoor a constitué une importante équipe en Inde pour gérer des flux de travail manuels sur des systèmes fragmentés », a déclaré le directeur général.

« Comme nous avons unifié ces systèmes et embauché de petites équipes en contact avec la clientèle, spécialisées dans l’IA, à travers les États-Unis, nous avons besoin que tout ce travail opérationnel soit effectué en personne et à proximité de nos clients. »