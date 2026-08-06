La société de paiement Fiserv revoit à la baisse ses prévisions de bénéfice annuel ; son cours de bourse recule de près de 12 %

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Le prestataire de services de paiement Fiserv

FISV.O a revu à la baisse jeudi ses prévisions de bénéfice annuel, après un ralentissement de la croissance de ses principaux segments au deuxième trimestre, ce qui a entraîné une chute de près de 12 % de son cours avant l'ouverture de la Bourse.

Voici quelques détails:

* Fiserv a revu à la baisse ses prévisions de bénéfice par action ajusté pour 2026, les ramenant à une fourchette comprise entre 7,20 et 7,40 dollars, contre 8,00 à 8,30 dollars auparavant.

* Fiserv a également revu à la baisse ses prévisions de chiffre d’affaires organique pour l’ensemble de l’année. La société s’attend désormais à ce que son chiffre d’affaires reste stable ou recule de 1 %, alors qu’elle tablait auparavant sur une croissance comprise entre 1 % et 3 %.

* Le chiffre d’affaires du segment des solutions pour commerçants de Fiserv a reculé de 1 % au deuxième trimestre, tandis que celui des solutions financières a chuté de 8 %.

* L'investisseur activiste Jana Partners a intensifié la pression sur Fiserv pour que la société procède à un examen stratégique de l'ensemble de son portefeuille et renouvelle son conseil d'administration, à la suite de l'effondrement du cours de son action.

* L'action de la société a perdu près de 20 % cette année, après une chute de près de 68 % en 2025.

* Pour la période close en juin, le chiffre d’affaires de la société a reculé de 4 % pour s’établir à 5,29 milliards de dollars par rapport à l’année précédente.

* Le bénéfice ajusté de la société pour le trimestre s'est établi à 1,84 dollar par action, contre 2,47 dollars un an plus tôt.