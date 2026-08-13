La société de gestion des risques Ambrey s'efforce de renflouer le pétrolier déversant du brut au large d'Oman

Le pétrolier Caroline Bezengi, endommagé et à moitié enfoncé, au large des côtes d'Oman

La société de gestion des risques Ambrey a ‌déclaré jeudi coordonner les opérations de sauvetage du navire échoué déversant du pétrole brut russe dans la mer d'Arabie, au ​large des côtes d'Oman, dans l'une des plus importantes marées noires enregistrées dans le monde ces dernières années.

La fuite provenant du pétrolier Caroline Bezengi, provoquée par une apparente attaque contre le navire en juin, s'est propagée de manière quasi incontrôlée ​pendant plusieurs semaines autour d'une réserve naturelle, atteignant mercredi le littoral omanais.

Ambrey a engagé une "société internationale de premier plan spécialisée dans la lutte contre les marées ​noires" et travaille avec Oman et d'autres parties prenantes pour ⁠sécuriser le pétrolier Caroline Bezengi, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

La société n'a pas précisé le nom de l’entreprise ‌chargée de gérer la marée noire ni donné de calendrier, mais elle a indiqué que l'intervention mobiliserait des navires de sauvetage, des aéronefs et des spécialistes utilisant 100 tonnes de matériel.

Le ​Caroline Bezengi, qui transportait environ 800.000 barils ‌de pétrole russe et fait l'objet de sanctions internationales, s'est échoué le 30 juin ⁠à la suite d'une attaque présumée près d'une île omanaise faisant partie d'une réserve naturelle marine en mer d'Arabie qui abrite une faune sauvage comprenant notamment des baleines à bosse et des cormorans de Socotra.

La mousson annuelle qui sévit dans ⁠la région complique les opérations ‌de sauvetage, a indiqué Ambrey.

Le ministère omanais de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources en ⁠eau a déclaré jeudi qu’il surveillait l’impact du pétrolier sinistré sur la faune marine et sur les produits de ‌la pêche locaux afin de s’assurer qu’ils puissent être commercialisés en toute sécurité.

Il a conseillé aux pêcheurs ⁠de rester à l'écart de la zone de la marée noire et de signaler ⁠toute odeur inhabituelle ou tout ‌changement notable dans l'eau ou la faune marine.

LE PÉTROLIER AVAIT QUITTÉ LE PORT DE NOVOROSSIISK, SUR LA MER NOIRE

Le navire ​avait signalé pour la première fois des difficultés au large ‌du Yémen le 8 juin. Selon des sources maritimes, une explosion semble s’être produite à bord du Caroline Bezengi.

Personne n'a revendiqué d'attaque contre le ​navire mais il a traversé deux zones de conflit lors de son voyage entre la Russie et l'Inde.

Il a quitté en avril le port de Novorossiisk, sur la mer Noire, un point chaud de la guerre entre ⁠la Russie et l’Ukraine. Cette dernière a mené des attaques contre la dite "flotte fantôme" transportant du pétrole russe, dont fait partie le Caroline Bezengi.

Le bateau a ensuite traversé le canal de Suez fin mai, comme le montrent les données de suivi des navires, avant de passer au large du Yémen, où les militants houthis, proches de l’Iran, sont entrés dans le conflit opposant les États-Unis et Israël à l'Iran.

(Reportage Jonathan Saul, avec la contribution de Tala Ramadan, version française Elena ​Smirnova, édité par Benoit Van Overstraeten)