RDC: l'épidémie d'Ebola s'étend à une sixième province du pays

Des agents sanitaires transportent à la morgue le corps d'une personne décédée du virus Ebola, le 13 juin 2026 à Bunia, en RDC ( AFP / Jospin Mwisha )

L'épidémie d'Ebola, en passe de devenir la plus meurtrières de l'histoire de la République démocratique du Congo (RDC), s'est étendue à une sixième province dans le nord du pays et menace de se propager au Soudan du Sud voisin.

La RDC a déclaré le 15 mai, avec plusieurs semaines de retard, sa 17e épidémie d'Ebola, déjà considérée comme la plus importante de son histoire.

La flambée d'Ebola la plus meurtrière connue par le pays avait fait près de 2.300 morts pour 3.500 malades recensés entre 2018 et 2020.

L'épidémie actuelle a fait plus de 2.128 morts sur 4.566 cas confirmés, seulement trois mois après sa déclaration, selon le dernier bilan publié par les autorités congolaises.

Jusqu'à présent, cinq provinces congolaises étaient touchées: l'Ituri (frontalier de l'Ouganda et du Soudan du Sud), le Nord-Kivu voisin, le Sud-Kivu, le Haut-Uélé et la Tshopo.

Mais une personne est décédée de la maladie dans la province du Bas-Uélé (nord), frontalière de la République centrafricaine et jusqu'à présent épargnée, a affirmé le patron de l'agence de santé de l'Union africaine (Africa CDC), Jean Kaseya, lors d'un échange en ligne avec des journalistes jeudi. La victime a voyagé en provenance de la province voisine du Haut-Uélé (nord-est), où des cas d'Ebola avaient déjà été signalés, selon M. Kaseya.

L'épidémie progresse à un rythme sans précédent dans le monde, a alerté l'Africa CDC lors de cet échange.

Trois mois après la déclaration, sept fois plus de cas et cinq fois plus de morts ont été recensés en RDC que lors des trois premiers mois de la plus importante flambée d'Ebola de l'histoire, qui avait frappé l'Afrique de l'Ouest en 2014, selon l'organisation.

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a néanmoins indiqué mercredi qu'elle espère inverser la tendance à la hausse de l'épidémie d'Ebola en RDC en trois mois.

Corridors "à haut risque"

L'ONG Mercy Corps a également alerté jeudi sur un risque de propagation du virus au Soudan du Sud, frontalier des provinces de l'Ituri et du Haut-Uélé toutes deux touchées par la maladie, dans un communiqué.

Un soignant en combinaison de protection dans la zone rouge du centre de traitement Ebola de l'hôpital général de référence de Rwampara, dans la province de l'Ituri, le 12 juin 2026 en RDC ( AFP / Jospin Mwisha )

"Les cas confirmés se trouvent désormais à seulement 35 kilomètres de la frontière avec le Soudan du Sud, le long de corridors de déplacement à haut risque", s'est inquiétée Mercy Corps.

La riposte à Ebola en RDC est ralentie par "des services de santé débordés, un accès insuffisant à l’eau potable et à des installations sanitaires sûres, une confiance fragile, ainsi qu’une situation d’insécurité qui peut empêcher les équipes d’atteindre les communautés", a estimé l'ONG.

Partie de l'Ituri (nord-est), l'épidémie actuelle sévit donc désormais dans plusieurs provinces du Nord, du Nord-Est et de l'Est, certaines densément peuplées, où la présence de l'État est fragile et les infrastructures de santé largement démunies.

Les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu sont ainsi coupées en deux par les lignes de front entre l'armée congolaise et le groupe armé antigouvernemental M23, soutenu par le Rwanda, qui s'y est emparé de vastes pans de territoires.

Aucun cas d'Ebola n'a été enregistré en plus de 42 jours dans le Sud-Kivu, où la fin de l'épidémie a été annoncée par les autorités sanitaires congolaises lundi.

Présentation des modes de transmission entre humains du virus Ebola, qui peut aussi être transmis des animaux aux humains ( AFP / Nalini LEPETIT-CHELLA )

Un décès suspect d'Ebola avait été signalé sur un bateau descendant le fleuve Congo en direction de Kinshasa début août, mais aucun cas n'a été recensé parmi les autres passagers, qui ont été autorisés à débarquer vendredi à proximité de la capitale congolaise.

Ebola, qui se transmet par contact avec les fluides corporels et provoque une fièvre hémorragique, a tué plus de 15.000 personnes en Afrique au cours des 50 dernières années.