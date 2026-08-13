L'Europe finit dans le désordre une séance volatile

Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est présenté à la Bourse de Francfort

par Claude Chendjou

Les principales Bourses européennes ont terminé jeudi une séance volatile sans tendance nette, ‌tandis que Wall Street était également en ordre dispersé à mi-parcours, les investisseurs analysant les dernières données sur l'inflation américaine et les propos de plusieurs responsables de la Réserve fédérale américaine (Fed).

À Paris, le CAC ​40 a fini sur une perte de 0,28% à 8.650,56 points. Le Footsie britannique a reculé de 0,56% et le Dax allemand a reflué de 0,15%.

L'indice EuroStoxx 50 a cependant gagné 0,18%, tandis que le FTSEurofirst 300 a perdu 0,05% et le Stoxx 600 0,04%.

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones recule de 0,14%, tandis que le Standard & Poor's 500 avance de 0,47% ​après avoir touché un record en séance à 7.816,7 points. Le Nasdaq prend 0,62% alors que le compartiment des nouvelles technologies gagne près de 1%, soutenu notamment par Microsoft (+0,65%), Nvidia (+0,25%) et Apple (+0,35%).

En Europe, la baisse des cours du pétrole, sur fond de crainte d'un ​affaiblissement de la demande mondiale pour cette année, a alimenté pendant une grande partie des échanges ⁠l'appétit pour le risque sur les marchés actions.

Cela a même permis de reléguer au second plan l'absence d'avancées dans les négociations entre l'Iran et les Etats-Unis. Selon l'agence de presse ‌semi-officielle Fars, le chef de l'unité paramilitaire iranienne des bassidjis, Hossein Taeb, a déclaré jeudi que le détroit d'Ormuz était "sous le contrôle et la gestion de l'Iran", au lendemain de propos en sens inverse de la part du président américain, Donald Trump.

Les chiffres plus faibles que prévu de l'indice des prix à ​la production (PPI) aux Etats-Unis après ceux prix à la consommation (CPI), publiés mercredi, ont ‌également conforté la tendance positive.

Mais en fin de séance en Europe, deux responsables de la Fed ont tenu des propos divergents, ce ⁠qui a effacé une partie des gains accumulés dans la journée. Tom Barkin a estimé qu'il n'était pas nécessaire de relever les taux directeurs de la Fed dans l'immédiat, tandis que Beth Hammack a plaidé pour un durcissement monétaire sans attendre afin de freiner la croissance économique et l'inflation.

Sur les marchés financiers, cela s'est traduit par une légère accélération de la volatilité avec un indice VIX en ⁠hausse de plus de 1% à environ ‌14 points et une réduction des pertes du dollar.

Les traders ont cependant conservé une probabilité d'environ 35% pour une hausse des taux de la Fed lors ⁠de sa réunion de politique monétaire des 15 et 16 septembre, contre une probabilité d'environ 50% mardi.

VALEURS EN EUROPE

Maersk a bondi de 9,37%, le groupe de transport maritime danois ayant dépassé les attentes ‌sur le bénéfice et relevé ses perspectives.

Pandora a pris 8,53% à la faveur du relèvement par le joailler danois de ses perspectives annuelles.

Adyen s'est envolé de 16,40%, le ⁠groupe de paiements néerlandais ayant relevé sa prévision de croissance annuelle de chiffre d'affaires.

Swissquote a chuté de 13,98%, le fournisseur de services ⁠financiers et de trading ayant raté les attentes du ‌premier semestre en raison de faibles revenus liés aux cryptomonnaies.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les inscriptions au chômage ont augmenté plus que prévu aux Etats-Unis, à 209.000, lors de la semaine au 8 août, ​selon le département du Travail.

La production industrielle en zone euro est restée stable en juin, comme prévu, selon ‌les données publiées par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.

L'économie britannique a enregistré une croissance inattendue sur le seul mois de juin, de 0,3% en juin, la Grande-Bretagne étant ainsi en passe d'afficher la plus forte croissance semestrielle du ​G7.

CHANGES

Le dollar recule de 0,11% face à un panier de devises de référence, les cambistes ayant réduit leurs paris sur une hausse des taux en septembre de la Fed.

L'euro grappille 0,06%, à 1,1531 dollar, tandis que la livre sterling s'échange à 1,3495 dollar (+0,02%).

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans se replie monte de 4,9 points de base, à 4,64%, après avoir touché ⁠un creux en séance à 4,61% et plus haut à 4,69%.

Celui du Bund allemand de même échéance a terminé en repli d'environ 1,5 point de base, à 3,14%, après avoir fluctué entre 3,1130% et 3,1667%.

Les rendements des obligations en zone euro et aux Etats-Unis ont baissé jeudi avec le recul des prix du pétrole et les dernières données sur l'inflation américaine.

PÉTROLE

Le marché pétrolier a perdu jusqu'à 3% jeudi, les investisseurs se concentrant sur les signes d'un affaiblissement de la demande mondiale et de la hausse des stocks de brut américains, même si les prix ont trouvé un certain soutien dans l'enlisement des négociations concernant le blocage du détroit d'Ormuz.

Le Brent reflue de 0,76% à 88,29 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,80% à 82,57 dollars.

A ​SUIVRE VENDREDI :

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)