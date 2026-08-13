La Bourse de Paris sur la voie du repli après les records

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

La Bourse de Paris s'est orientée jeudi vers un repli, avec des prises des bénéfices après les records de la semaine dernière, ignorant la bonne tenue de l'inflation américaine et la baisse du prix du pétrole.

L'indice du CAC 40 a perdu 24,38 points (-0,28%) à 8.650,56 points.

La veille, le panier des 40 principales entreprises françaises avait déjà terminé en baisse de 0,46% à 8.674,94 points.

La Bourse de Paris enchaîne une troisième séance en repli après avoir battu jusqu'à lundi des records en séance (8.755,03 points le 7 août) et en fermeture (8.726,03 points le 10 août).

Les algorithmes des salles de marché ont pourtant brassé toute la journée des informations normalement positives.

L'indice américain des prix à la production est resté stable en juillet, deuxième indicateur d'inflation rassurant après l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis en juillet publié la veille.

Le pétrole a reculé tout au long de la séance, même si cette tendance ralentissait avant la clôture en raison des tensions persistantes au Moyen-Orient.

Vers 18H45 à Paris (16H45 GMT), le Brent de la mer du Nord, référence du brut dans le monde, s'échangeait à 88,03 dollars (-1,07%) et le WTI américain à 82,28 dollars (-1,19%).

L'inflation contenue aux Etats-Unis -même si elle reste au-dessus de l'objectif des 2%- et la baisse du pétrole diminue a priori l'hypothèse redoutée d'un relèvement des taux par les banques centrales en septembre.

Le rendement des taux d'emprunt français à dix ans a déjà baissé ce jeudi revenant à 3,94% contre 3,98% la veille.

Et pourtant, 27 des 40 valeurs du CAC ont reculé jeudi à commencer par Dassault Systèmes (-2,24% à 20,92 euros), Safran (-1,54% à 358 euros) et Hermès (-1,47% à 1.579,50 euros).

Danone (+1,43% à 67,98 euros) a enregistré la meilleure progression de la journée.